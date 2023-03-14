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Selahattin DemirtaşFotoğraf: picture-alliance/dpa/HDP
PolitikaTürkiye

Demirtaş'tan "Yeşil Sol Parti" paylaşımı

2 saat önce

HDP'nin, kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden gireceği iddiaları konuşulurken Selahattin Demirtaş partinin logosunu paylaşarak "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak" dedi.

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HDP'nin, hakkında devam eden kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden gireceği iddiası konuşulurken HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Yeşil Sol Parti logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı, kapanma tehdidi karşısında HDP'nin B planını devreye sokma kararının kesinleştiği şeklinde değerlendirildi. Partinin Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere gireceği iddialarıyla ilgili resmi açıklamanın yarınki HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yapılması bekleniyor.

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, partinin 48 il ile 212 ilçe örgütüne ulaştığını ve 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde YSK tarafından açıklanan seçime girecek partiler arasında yer aldığını bildirmişti.

DW / BK,ET

 

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