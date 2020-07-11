Demirtaş’tan seçimlerde yandaş baro uyarısı

İktidarın çoklu baro düzenlemesi gündeme geldiğinde avukatlar ayağa kalktı. Bu düzenleme neden yasalaşmamalı, anlatmaya çalıştılar. Bu soruyu en iyi şekilde cevaplayacak kişilerden biri de elbette Selahattin Demirtaş’tı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yatan Demirtaş’a avukatıyla selam gönderdim; bir siyasetçi ve avukat olarak bu yasayı nasıl değerlendirdiğini merak ettiğimi de ilettim. Cevabı hemen geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı’na göre, AKP bu tür yasal düzenlemelerle toplumun her kesimi üzerinde kontrol sağlamak, hatta sandık başında oy güvenliği için bulunan avukatları da saf dışı bırakmak istiyor. Demirtaş’ın söylediklerini başlıklara ayırarak aktarıyorum:

Banu Güven

Otoriter rejim için ihtiyaç

"İktidarın yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplaması, ve hatta tek kişide birleştirmesi otoriter rejimlerin devamı için yeterli değildir. Bunun yanında medya, sivil toplum, sendikalar, sosyal medya platformları, meslek örgütleri gibi yapıları da tümüyle denetim altına alması gerekir. Aksi takdirde otoriter rejim varlığını sürdüremez ve seçimlerde etkili olamaz. Baro düzenlemesi bu açıdan hem yargıyı kontrol altına almak hem de bir sivil toplum ve meslek örgütü olan baroların toplum adına dile getirdikleri itirazları susturmak amaçlıdır. Ancak avukatlar ve barolar direnmeye devam ettiği müddetçe, bu değişikliğin fiiliyatta pek karşılığı olmayacaktır."

Seçim güvenliğine tehdit

"Bu konuda dikkat edilmesi gerekli başka bir husus da şu: Önümüzdeki seçimlerde seçim güvenliği açısından baroların sandıklara ve il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları avukat görevlendirmelerini kontrol etmeye çalışabilirler. Barolarda kontrolü sağlayarak 'yandaş avukatlar' dışındaki avukatların oy kullanma ve sayım esnasında sandık başında bulunmasını engellemeye çalışabilirler."

"Bırakın, yandaşlar ayrılsın, siz kalın"

"Fakat hepimiz unutmamalıyız ki bu iktidar gidicidir ve bu ucube baro yasası da AKP sonrasında mutlaka değiştirilecektir. Eminim ki nispi temsil de dikkate alınarak, avukatların sorunlarını da ِönceleyen yeni bir yasa çıkarılacaktır.

Bir avukat olarak benim kişisel gِörüşüm, hiçbir avukatın kendi barosunu terk etmemesi, yeni barolar kurulması konusunda arayışa girilmemesi yönündedir. Bırakın, yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler."

Demirtaş, avukatına yeni düzenlemeyle ilgili işte bu görüşleri aktardı, ama koronavirüs ِönlemleri nedeniyle aralarına sokulan bir camın ardından. O söyledi, avukatı not aldı. Sesi elindeki ahizeden boğuk geliyordu muhtemelen, ama söyledikleri, her zamanki gibi, son derece netti.

Tez zamanda o camın da, yüksek duvarların da olmadığı bir ortamda söyleşmek ümidiyle, Sayın Demirtaş.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe