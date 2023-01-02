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Selahattin Demirtas ehemaliger stellvertretender HDP Vorsitzender
Fotoğraf: picture-alliance/Pacific Press/S. Nuhoglu
PolitikaTürkiye

Demirtaş'tan seçim mesajı: Başlıyoruz

2 saat önce

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezevinden yaptığı paylaşımla "seçim startı verelim" çağrısında bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden "seçim startı verelim" çağrısı yaptı.

Twitter aracılığıyla açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Seçim kampanyamızın startını verelim" ifadesini kullandı.

Demirtaş, 2023 yılının ilk iş günü olduğunu belirttiği mesajında, "İsim ve parti değil, demokrasi için en geniş katılım çağrısı" yaptı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun. Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ!"

Demokrasi için geniş bir katılım vurgusunda bulunan Demirtaş mesajında, "Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hazine yardımını bloke talebi 5 Ocak'ta görüşülecek

2023 seçimlerine gidilirken Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak 2023 Perşembe günü görüşme kararı aldı. Yüksek Mahkeme, "HDP'nin PKK ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğini" öne süren Yargıtay Başsavcılığı'na da yazı yazarak, "buna ilişkin bilgi ve belgeleri" istedi. Başsavcılıktan gönderilecek olası "deliller," AYM'nin bloke kararında belirleyici olacak.

Bu görüşme sonucunda HDP hesaplarına bloke konulup konulmayacağı oylanacak. TBMM'de kabul edilen Bütçe Kanunu kapsamında HDP'ye 2023 için toplam 539 milyon TL hazine yardımı yapılması kararlaştırılmıştı.

HDP hakkında 7 Haziran 2021 tarihinde kapatma davası açılmıştı.

DW/TY,BÖ

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