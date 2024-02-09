Demirtaş'tan "pazarlık" iddiasına yanıt: Ahlak yoksunları

Cezaevindeki Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın olası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığıyla ilgili süreçte yaşananları değerlendirdi.

Önceki gün yaptığı açıklamayla yerel seçimlerde DEM Parti'nin (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) İBB adayı olmayacağını duyuran Başak Demirtaş, eşinin "Kirlenmemiş Şeyler Uğruna" başlığıyla kaleme aldığı yazıyı, "Selahattin aylar sonra, sadece son gelişmeler hakkında yazdı" notuyla X hesabında paylaştı:

Yazısında "Şu son yirmi günde yaşanan tartışmalara bile bakarak maalesef ki şu tespiti rahatlıkla yapabiliriz; Türkiye'de artık siyaset değil 'tüccarlık' yapılıyor. Yaptığımız her siyasi hamlenin altında illaki bir hinlik, bir cinlik arayanlar herkesi kendileri gibi zannediyor" ifadelerini kullanan Selahattin Demirtaş, "O nedenle Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını da DEM Parti'nin üçüncü yol çabalarını da anlamıyor, anlayamıyorlar. Herkesin aklına ilk olarak mutlaka kirli bir pazarlık yapılmış olma ihtimali geliyor ama kimse demokrasi ve barışın gelişmesi için insanların siyaset yapabileceğini düşünmüyor" diye ekledi.

"DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama eğer yoksa bu, iki parti için de büyük bir eksikliktir" diyen Demirtaş, tüm partilerin ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmesi gerektiğini belirtti. "Bu son derece meşrudur, hatta geldiğimiz süreç itibarıyla bir görev, bir sorumluluktur" diyen Demirtaş, DEM Parti ile CHP'nin de daha sık görüşmesinden yana olduğunu ifade etti.

Başak Demirtaş Fotoğraf: DW

Başak Demirtaş'ın adaylık "iradesinin" herkesin herkesle konuşabileceği bir siyasi atmosferi yaratmaya katkı sunma amacıyla ortaya koyulduğunu söyleyen eski HDP lideri, "Halen dağlardan şehirlere gencecik evlatlarımızın cenazeleri gelmeye devam ederken 'terörü kınama' korosunun timsah gözyaşları dökmesi dışında, birilerinin elini taşın altına koyması tüm belediye koltuklarından daha değerli değil mi? 'Değil' diyenler bundan sonra -inşallah olmaz- asker cenazelerinde tespih boncuğu gibi dizilip boy göstermesinler" ifadelerini kullandı.

Pazarlık iddialarına yanıt

"Başak Demirtaş'ın adaylık iradesi, en ağır bedelleri ödemesine rağmen demokrasi ve barış demekten vazgeçmeyen Kürt halkının ve DEM Parti'nin samimi, erdemli duruşunun göstergesiydi. Hayatı boyunca tek bir bedel ödemeden oturduğu yerden 'kocası için pazarlık yaptı' diyen ahlak yoksunları, en azından bundan sonra biraz olsun ahlaklı olmaya çalışsınlar" eleştirisinde bulunan Demirtaş şöyle dedi:

"31 Mart seçimlerini aşırı derecede önemseyenler de bizim demokrasi, adalet, barış arayışımıza, ciddiyetle yaklaşmalıdırlar. CHP meseleyi sırf 31 Mart’tan ibaret görmemeli, uzun soluklu bir demokrasi mücadelesi ittifakını önemsemelidir. AKP ise seçimsiz geçecek bir dört yılı demokrasiye dönüşün fırsatı olarak ele almalıdır. DEM Parti de her iki parti dahil tüm partilerle görüşebilmeli, kim bu ilkelere bağlı kalacaksa onunla uzlaşma aramalıdır."

Başak Demirtaş'ın olası adaylığıyla ilgili sürecin DEM Parti dışındaki siyasi aktörlerce doğru değerlendirilmediğini belirten Demirtaş, "Bu nedenle, başka kıymetli arkadaşlarımızla seçim yarışına girileceği anlaşılmaktadır. Oysa biz bu siyasi hamleyi seçimden çok toplumsal barış için önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

Başak Demirtaş, önceki gün yayımladığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin İBB Başkan adayı olmayacağını duyurmuştu. Hem Başak Demirtaş hem de DEM Parti bunun ortaklaşa alınan bir karar olduğunu belirtmişti.

DW / CÖ,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?