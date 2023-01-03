Demirtaş'tan ortak aday mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’tan önce "seçimi kazandıracağız" ardından da "ortak aday" mesajı geldi. HDP'li Temel, "Ortak adaya kapalı değiliz ama henüz konuşulacak bir ortak aday çıkmadığını görüyoruz" dedi.

Cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş T24 internet sitesine yazdığı yazıda seçimlerde muhalefetin çoğunun ortak aday etrafında birleşmesi gerektiğini ifade etti. Muhalafete 10 maddelik bir demokrasi manifestosuyla ortak adayda birleşme çağrısı yapan Demirtaş, aksi takdirde "trajedi olur" dedi. Demirtaş'ın mesajlarının, HDP yönetimine yönelik olduğu, altılı masanın çıkaracağı adaya olası itirazları yumuşatmak amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı. HDP yönetiminin ve parti tabanın en mesafeli durduğu olası aday milliyetçi kökenden gelen Mansur Yavaş.

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