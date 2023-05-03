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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
Arşiv - Selahattin DemirtaşFotoğraf: AFP/Getty Images/J. Thys
PolitikaTürkiye

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

1 saat önce

Edirne'de tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 14 Mayıs Seçimleri'nde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, mesajında "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

HDP, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vereceğini duyurmuştu. İttifak'ın açıklamasında, "Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlediği" belirtilerek, "Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

İttifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama ve parlamento seçimlerine de ittifak çatısı altında girme kararı aldığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

 

DW / ET,BÖ

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