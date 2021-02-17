 Demirtaş′tan Gara′da katledilen 13 kişi hakkında açıklama | TÜRKİYE | DW | 18.02.2021

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TÜRKİYE

Demirtaş'tan Gara'da katledilen 13 kişi hakkında açıklama

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, PKK'nın elindeki 13 kişinin öldürülmesini kınadı. Demirtaş, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" dedi.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Gara operasyonu sırasında PKK'nın elinde bulunan 13 kişinin katledilmesine ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, 13 kişinin öldürülmesini "açıkça kınadığını" belirtirken, hükümeti, HDP ve muhalefete yönelik suçlamalarından dolayı eleştirdi.

"PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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