Demirtaş'tan Fincancı paylaşımı: Muhalif tayfa da sorumlu

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması konusunda, "Ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur" açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasında iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu olduğunu savundu.

"Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı” diyen Demirtaş, “Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur” ifadesini kullandı.

Demirtaş, TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği askeri operasyonlar sırasında PKK üyelerine yönelik "kimyasal silah kullanıldığını" savunarak bunun araştırılmasını isteyen Fincancı’nın açıklamaları sonrasında yapılması gerekenin, bölgeye bağımsız bir heyet gönderilerek gerçeklerin ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

"Şebnem Hoca'yı hapse atınca kimyasal silah tartışmasını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin" diyen Demirtaş, şu görüşlere yer verdi:

"Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?! TBMM resmi komisyon raporlarına göre 1990-97 arasında üç binden fazla Kürt köyünü zorla boşaltıp çoğunu yaktı desem? Peki ya PKK militanlarının kulaklarını kesip koleksiyon yaptılar desem? Kürt köylülerine dışkı yedirdiler desem "terör" propagandası olur mu?”

Eski HDP Eş Başkanı Demirtaş, "Tamam silaha, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın” diyerek açıklamasını, " Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın, Şebnem Hoca'ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil. #ȘebnemHocayaÖzgürlük" ifadesiyle bitirdi.

Şebnem Korur Fincancı dün tutuklandı

TSK’nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılmasını istediği için gözaltına alınan Şebnem Korur Fincancı dün çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti. Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

DW / HT,BK