Demirtaş'tan AİHM kararına ilişkin açıklama

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kendisine yönelik kararına dair cezaevinden avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Demirtaş Ankara’nın, AİHM'nin kendisinin serbest bırakılmasına hükmettiği kararı uygulamamak için hazırlıklar yaptığını öne sürdü.

İki yıldır tutuklu Demirtaş'ın HDP basın bürosu tarafından yayınlanan açıklamasında, "AİHM dava dosyama dair verdiği, ciddi ihlal ve serbest bırakılma kararına karşı hükümet cephesinin yapmayı planladığı hamle ve işi bitirme operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Demirtaş, ilgili İstinaf Mahkemesi'nde incelemeyi bekleyen binlerce benzer dosya varken kendi dosyasının raportör hakime gönderilmiş olduğunu ifade ederken, "bu hızlanmanın" tesadüf olmadığını belirtti. Konuya yönelik açıklama metninde Demirtaş’ın, "AİHM kararından hemen bir gün önce başlaması asla tesadüf değildir. Açık bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AİHM kararını uygulamadan önce, uyduruk bir başka siyasi kararla beni hükümlü duruma düşürüp içeride tutmaya devam etmektir" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'nin kararına tepki göstermişti. Erdoğan, "AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" diye konuşmuştu.

Demirtaş’ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı Salı günü karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirdi.

Strasbourg Mahkemesi, AİHS’nin 46’ncı maddesi gereği, Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Türk hükümetinin karara itiraz için 3 ay süresi bulunuyor. Ankara bu hakkını kullanır ve itiraz gerekçesi kabul görürse dava esastan AİHM’nin 17 yargıçlı Büyük Dairesi tarafından tekrar görülecek.

DW/GA,BÖ

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