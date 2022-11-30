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Selahattin DemirtaşFotoğraf: HDP
PolitikaTürkiye

Demirtaş'tan Öcalan'la görüşme talebi

5 dakika önce

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la SEGBİS yoluyla görüşmek için Adalet Bakanlığınabaşvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde Öcalan'ın 20 ayı aşkın süredir ailesi ve avukatlarıyla "hukuka aykırı şekilde" görüştürülmediğini belirten Demirtaş, "Oysa geçmiş yıllarda, kendisinin dışarıyla temas kurabildiği dönemlerde Türkiye'de toplumsal barış ve demokratik çözüm umutları her seferinde büyümüş ve toplum nefes alabilmiştir" ifadesini kullandı.

Öcalan'a uygulanan tecridin Türkiye'deki "kaotik ortamı" beslediğini ve "gerilimi giderek tırmandırdığını" belirten Demirtaş, "Bakanlığınızın zaten hukuka aykırı olan bu uygulamayı sonlandırmasının tüm Türkiye için daha hayırlı olacağına inanıyorum" çağrısında bulundu.

"Ülkenin her bir evladı paha biçilmez kıymetteyken göz göre göre feda edilmelerine sessiz veya izleyici kalmak, demokratik siyasete ve barışa inanan hiç kimse için ahlaklı bir tavır olmaz, olamaz" ifadesini kullanan eski HDP Eş Genel Başkanı, "İmralı Cezaevinde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi için avukat ve siyasetçi kimliğimle, bulunduğum Edirne F Tipi Cezaevinden, SEGBİS marifetiyle Abdullah Öcalan ile görüşmeyi, sonrasında da kendisinin, ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep ediyorum" diye ekledi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Parti Sözcüsü Ebru Günay ve Abdullah Öcalan'ın HDP Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan da geçen ay PKK lideriyle görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. Ancak bu başvuruya henüz bir yanıt verilmedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan
PKK lideri Abdullah ÖcalanFotoğraf: picture-alliance/dpa/epa/stf/Bildfunk

HDP: Öcalan'ın sesine ihtiyaç var

HDP Sözcüsü Günay, Mezopotamya Ajansı'na verdiği röportajda Öcalan'ın dış dünya ile teması "önemli" olduğu için görüş başvurusunda bulunduklarını belirtirken "Tam bağımsız heyetlerin gitmesini, avukatların görüşmesini, siyasi heyetlerin gitmesini önemsiyoruz" dedi.

Öcalan'ın görüşlerinin kamuoyuna ulaşmaya başladığı andan itibaren "çok daha başka bir siyasetin konuşulacağını" savunan Günay, AKP'nin kendini savaş siyasetiyle ayakta tutmaya çalıştığını, bunun karşısında bir ortak barış hattı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle "Öcalan'ın sesine ihtiyaç olduğunu" söyleyen Günay, "Çünkü bir çözüm siyasetinin, demokratik siyasetin, demokratik ulus felsefesinin dinamiklerinin tamamının yeniden toplumla buluşmasının zamanı" diye ekledi.

DW/CÖ,BK

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