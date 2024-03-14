Demirtaş'a yönelik üst arama uygulaması kaldırıldı

Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın görüşe çıkmama kararı almasına neden olan üst araması uygulamasından vazgeçildiği açıklandı.

Demirtaş Savunma Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Müvekkilimiz Sayın Demirtaş'a, avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir. Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz" denildi.

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkiliyle görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmama kararı aldığını duyurmuştu.

Demir, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir" demişti. Demir, "Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir" diye eklemişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan beri cezaevinde.

DW,ANKA/CÖ,HT

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