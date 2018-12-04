Demirtaş ve Önder’in cezaları onandı

İstinaf Mahkemesi, 2013’teki Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in cezalarını onadı.

Demirtaş 4 yıl 8 ay, Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yargı, AİHM’nin Demirtaş kararını tanımıyorum, işi bitireceğiz" diyen Erdoğan’ın talimatına uymuş, bağımlı olduğunu göstermiştir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Kararı Twitter üzerinden değerlendiren Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir de "Beklenen hamle geldi" ifadesini kullandı. Demir, "Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyaları AİHM kararından sonra normal olmayan bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verildi. Demirtaş artık hükümlü olduğu için AİHM kararı boşa düştü" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de cezaların onanmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Buldan ve Temelli açıklamalarında, "Bu onama kararının alelacele ve dosyanın öne çekilerek alınmasının tek bir nedeni vardır: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş için vermiş olduğu 'derhal tahliye edilmelidir' kararının uygulanmaması için bahane üretmek. Yani karar hukuki değil, tamamen siyasidir" dedi.

Açıklamada ayrıca "Erdoğan, AİHM’nin son derece açık olan 'Demirtaş tahliye edilmelidir' kararından sadece birkaç saat sonra, 'Karar bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz' demişti. İşte karşı hamle budur" ifadeleri kullanıldı.

AİHM kararı sonrası yapılan tahliye başvurusu reddedilmişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım’da açıkladığı karar ile Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmiş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ise, AİHM'in kararına rağmen HDP’nin eski eş genel başkanının tahliye talebini reddetmişti.

Sırrı Süreyya Önder

Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

DW/AÜ,GA

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