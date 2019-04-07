Demirtaş: Sonuç iktidar için tam bir hezimettir

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla DW Türkçe'ye yerel seçimleri değerlendirdi. Demirtaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde HDP tabanına oy kullanma çağrısı yapmış, "Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip ‘Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir” demişti. Siyasi gözlemciler, seçim yarışının burun buruna gittiği Ankara ve İstanbul'da Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı çağrının belirleyici olduğu görüşünde.

DW Türkçe: Özellikle İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP'nin kazanmasının önemli faktörlerinden birinin, HDP'nin aday çıkarmaması ve sizin yaptığınız çağrı olduğu konusunda neredeyse tüm siyasi gözlemciler hemfikir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çağrınıza beklediğiniz yanıtı aldınız mı?

Selahattin Demirtaş: Öncelikle şunun altını önemle çizmek gerekir; seçimler hiçbir şekilde adil ve eşit koşullarda yapılmıyor. Medyanın neredeyse yüzde 95’i iktidarın kontrolünde. Devletin hazinesinin tüm imkanları, hukuka aykırı bir şekilde, iktidarın seçim kampanyası için sınırsızca ve denetimsiz bir şekilde kullanılıyor. Yargı, bürokrasi, kolluk güçleri yine öyle, yasa dışı bir şekilde kullanılıyor.

Binlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, öğrenci hapishanelere doldurulmuş durumda. Muhalif partiler ve özellikle de partim HDP, seçim kampanyalarını ağır bir baskı ve tehdit altında yürütmeye çalıştı.

Tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir. Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum.

Burada HDP’nin rolü belirleyici olmuştur. Bu başarıda, gece gündüz demeden fedakarca çalışan her arkadaşımın büyük bir emeği var. Başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere tüm seçmenlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP’nin başarısıdır, benim başarım olarak okunması yanlış olur. Çünkü ben de bir HDP’liyim.

Güneydoğu ve Doğu’da kayyım atanan belediyelerin büyük bölümünü geri aldınız. Erdoğan, "GBT'leri hazırladık” demişti. Yeniden kayyım atanma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu türden hukuk ve meşruiyet dışı arayışlara girilmemesini temenni ediyorum. Herkes halkın iradesine saygılı yaklaşmalıdır. Ama halk, sandıktaki kararı görmezden gelinirse bunu ne kabul eder ne de unutur. 31 Mart seçimleri bunu bir kez daha ispatladı zaten.

HDP’nin başta Muş olmak üzere itiraz sürecinde yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlçe ve il seçim kurulları, HDP dahil muhalefet partilerinin itirazlarını dikkate almayarak yasa dışı davranıyor. İktidar partisini koruyan ve kollayan tek yanlı bir hukuk işletiliyor. Muş’ta yaşanan hileler ortaya çıkarılabilse eminim ki, sonuç HDP lehine değişecektir. Mahkemelerde olduğu gibi birçok seçim kurulunda da maalesef, hukuk askıya alınmış durumda.

HDP’nin bazı illerdeki oy kaybını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti içinde bir özeleştiri süreci yaşanacak mı?

Parti yönetimimizin, il ve ilçe sonuçlarının tamamını masaya yatırıp objektif bir analiz sürecinden geçireceğine eminim. Elbette HDP de, seçmenin verdiği pozitif ve negatif mesajları birlikte ele alıp doğru bir tutum sergileyecektir. HDP halka özeleştiri vermekten çekinecek bir parti değildir.

Yerel seçimler ve özellikle İstanbul’daki durum Erdoğan iktidarı için sonun başlangıcı olabilir mi?

Abartılı yorumlara fazla prim vermek istemiyorum. Yerel seçimler önemlidir ama her şeyin de belirleyicisi değildir.

İktidar bloğu zaten uzun süreden beri son derece yanlış bir yola girmiş durumda. Demokrasiye sırtını dönüp faşizm, baskı ve tehditten medet uman bir politik çizginin daha ne kadar süreceğini demokrasi mücadelesi belirleyebilir. Güçlü bir demokrasi cephesi oluşur ve siyasi mücadele her alanda yükseltilirse toplumun rotasını demokrasiye çevirmesi çok hızlı olacaktır.

AKP iktidarının topluma vereceği, vaat edebileceği tek bir olumlu şey yoktur. AKP yanlış tutumunda ısrar eder ve demokrasi mücadelesi de büyüyerek devam ederse halk kendilerine siyaseten çok daha ağır bedeller ödetecektir.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe