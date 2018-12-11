 Demirtaş reddi hâkim talebinde bulundu | TÜRKİYE | DW | 12.12.2018

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TÜRKİYE

Demirtaş reddi hâkim talebinde bulundu

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararı sonrası ilk kez hâkim karşısında. Sincan'da görülen davada Demirtaş, reddi hâkim talebinde bulundu.

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HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi hakkında "Serbest bırakılmalı" kararının ardından ilk kez bugün Ankara Sincan Cezaevi'nde hâkim karşısına çıktı.

Kendisini "siyasi tutuklu" olarak tanımlayıp, tahliye talebinde bulunmayan Demirtaş, savunmasının ilk bölümünü Kürtçe yaptı. Demirtaş, mahkeme heyetine "Tarafsızlığınızı ve güvenilirliğinizi yitirdiniz" eleştirisinde bulundu. Heyete "Tutukluğumun devamına karar verirken dijital deliller var dediniz. Hangi deliller? Sahte gizli tanık, sahte dinleme, olmayan ses kayıtları" diye seslenen Demirtaş, AİHM'nin kendisi hakkındakı kararını açıkladığı sırada, Ankara Cumhuriyet savcısının AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaştığını hatırlattı.

Demirtaş duruşmada, AİHM kararından sonra hükümetin "Demirtaş masasının" formül üretip, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve kendisi hakkındaki hapis cezalarını onadığını savundu. Türkiye'de diktatörlüğün faşizme evrildiğini söyleyen Demirtaş, mahkeme heyetine "Taraflısınız, dosyamdan çekilin. Eğer çekilmiyorsanız reddi hâkim talebimi kabul edin" dedi.

Demirtaş, ayrıca, "Reddi hâkim kim talebimi kabul etseniz, davamdan çekilseniz ve yerinize yeni bir heyet atansa da adımız gibi eminiz ki karar neyse aynı çıkacak. Karar verilmiş" çıkışında bulundu.

Ankara Sincan Cezaevi'nde görülen duruşmaya ara verdildi. Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek. Demirtaş'ın duruşmasının üç gün sürmesi bekleniyor.

Demirtaş AP'nin gündemindeydi

Ankara'daki duruşmadan bir gün önce Demirtaş'ın tutukluluğu, Avrupa Parlamentosu'nun gündemine taşındı. Strasbourg'daki oturumda konuşan isimlerden biri olan AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hapiste. İfade ve siyaset yapma özgürlüğü elinden alındı. Neden? Türkiye'de barış ve eşit haklar isteyen milyonlarca insanı temsil etmekten" ifadesine yer verdi. Piri, Twitter mesajında konuşmasının bir bölümünü İngilizce altyazılı olarak da paylaştı. 


 

Hilal Köylü/Ankara

©Deutsche Welle Türkçe

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