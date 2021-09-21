Demirtaş: Kürt sorununda çözümün adresi TBMM'dir

Kürt sorununun çözümünde "muhatap kim" tartışmasına Selahattin Demirtaş da katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç olduğunu belirterek, İmralı'nın meşru bir organ olmadığını, ancak HDP'nin meşru bir organ olarak görülebileceğini söylemiş, HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli ise "Asla unutulmaması gereken şey, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır" ifadesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Selahattin Demirtaş

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, Twitter paylaşımında çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna vurgu yaptı.

"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir" diyen Demirtaş, "Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz" ifadelerini paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın "Bay Kemal ve İttifakları" adlı belgeselinin ilk bölümünde, "Devlet dediğiniz kurum gayrı meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan, bunu yaptı. Devleti İmralı (Öcalan) ile muhatap kıldı mesela. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,JD

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