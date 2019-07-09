 Demirtaş: Kürdistan demenin terör propagandası sayılması hakaret | TÜRKİYE | DW | 17.07.2019

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TÜRKİYE

Demirtaş: Kürdistan demenin terör propagandası sayılması hakaret

142 yıl hapsi istenen HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş savunmasında mahkemenin "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerini kullanarak hüküm kurması halinde suç duyurusunda bulanacağını söyledi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın duruşmasına Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde ikinci gününde devam edildi.

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142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Demirtaş bugün de Edirne Cezaevi’nden SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı. Demirtaş  savunmasında mahkemenin "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerini kullanarak hüküm kurulması halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 142 yıl hapsi istenen Demirtaş, "Rumeli diyebileceksin Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey?" diye konuştu.

Demirtaş, savunmasında hakkında hazırlanan hiçbir fezlekede suçun somutlaştırılmasının yapılmadığını; örneğin ‘terör örgütü propagandasını hangi cümlelerle yaptığının belirtilmediğini söyledi. HDP eski eş genel başkanı, savcıların "salla gitsin, ya tutarsa yöntemini izlediğini" belirtti.

"Siz bana 'Kürt değilsin' demediğiniz sürece Kürtlüğümü hatırlamıyorum"

Bir fezlekede atıfta bulunulan konuşmasını okuyan Demirtaş, savcının konuşmada geçen "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerinin baş harflerini küçük yazarak hakaret etmek istediğini savundu. Demirtaş, savunmasına şu ifadelerle devam etti: "Ben o savcıya da mahkeme heyetine de bütün yargı mensuplarına da şunu söylemek istiyorum. Ben bir Kürt’üm. Siz bana Kürt değilsin demediğiniz sürece de Kürtlüğümü hatırlamıyorum işin doğrusu. İnsanlığımı hatırlıyorum daha çok."

Bu ülkede Kürt ve Kürdistan demenin terör propagandası sayılmasını hakaret olarak gördüğünü belirten Demirtaş, mahkemenin bunu düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "Mahkeme bana 100 yıl ceza versin, umurumda değil. Ama Kürdistan ve Kürt kelimelerini kullanarak tek bir cümle [hüküm] kurarsanız mahkemeniz hakkında suç duyurusunda bulunurum" diye konuştu. 

"Yıldırım ve Erdoğan söylediği için değil..."

"Kürdistan Binali Yıldırım söylediği için değil, Erdoğan söylediği için değil, tarihi olarak, coğrafi olarak bir realite olduğu için vardır" şeklinde konuşan Demirtaş, “Rumeli diyebileceksin Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey? Konuşmamda da belirtmişim biz Kürdistan’ı ayrı bir devlet olarak ifade etmek istesek bundan korkmayız. Çıkar söyleriz" dedi.

Demirtaş demokratik özerklik konusuna da değinerek, bunun biricil çözüm yolu olduğunu söyledi. HDP eski eş genel başkanı, "Tek adamlık, diktatörlük Türkiye’ye Anayasa referandumuyla zorla kabul ettiriliyor da Selahattin Demirtaş bir mitingde demokratik özerkliği mi savunamayacak? Bu mu suç olacak?" ifadelerini kullandı. 

Hâlihazırda Türkiye’yi yönetenlerin en büyük suçu işlediğini savunan Demirtaş, Anayasanın askıya alındığını ve anayasasızlığın fiili durum olduğunu belirtti. Demirtaş, "138. Madde her gün katlediliyor. Yargıya bangır bangır talimat veriliyor" diye konuştu. 


Demirtaş, "Binlerce akademisyenin savaş istemiyorum dediği için akademiden atıldığını ve yargının onlara patır patır ceza yağdırdığını" sözlerine ekledi. 

DW / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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