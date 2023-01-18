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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşFotoğraf: HDP/Presse
PolitikaTürkiye

Demirtaş: HDP davası muhalefeti kaosa sürükleme planı

1 saat önce

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, HDP'ye yönelik kapatma davasını "iktidarın muhalefeti kaosa sürükleme planının bir parçası" olarak değerlendirdi, altılı masayı partisiyle birlikte hakeret etmeye çağırdı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden Reuters'ın sorularını yanıtladı.

HDP'ye yönelik devam eden kapatma davasını değerlendiren Demirtaş, davayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yapılacak seçimler öncesinde "muhalefeti kaosa sürükleme planının" bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Ancak Demirtaş, davanın cumhurbaşkanını yenilgiden kurtaramayacağını da sözlerine ekledi.

2016 yılından beri tutuklu olan Demirtaş Reuters'ın sorularına yazılı olarak verdiği yanıtta HDP'nin kapatılmasına yönelik yasal girişimin arkasında Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğunu söyledi. Davanın zamanlamasını "kasıtlı bir siyasi karar" olarak niteleyen Demirtaş, "Bu ikilinin amacı muhalefette boşluk ve kaos yaratarak ve seçim öncesinde HDP'yi zayıflatarak seçimi kazanmak" ifadelerini kullandı.

Altılı masaya "HDP ile birlikte çalışın" mesajı

Demirtaş seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, altılı masayı Mayıs ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kazanmak için HDP ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Reuters, Demirtaş'ın iddialarıyla ilgili Erdoğan'ın ofisinden kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını ancak üst düzey bir yetkilinin iddiaları yalanlayarak,  "HDP'nin geçmişi göz önüne alındığında kaostan bahsetmesi çok ilginç. Anketler hiç de 'Erdoğan kaybediyor' demiyor. Bu ifadeler tamamen temelsiz görünüyor" dediğini aktardı.

Reuters/TY,JD

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