 Demirtaş: Bizi AKP mi yargılıyor, yargıçlar mı? | TÜRKİYE | DW | 13.12.2018

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TÜRKİYE

Demirtaş: Bizi AKP mi yargılıyor, yargıçlar mı?

HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş 142 yıl hapisle yargılandığı davada savunma yapıyor. Demirtaş, kendisini yargılayan mahkeme heyetinin AKP’li olduğunu öne sürerek tarafsızlığın yitirildiğini belirtti.

Zweiter Gerichtstag des inhaftierten Politiker Demirtas (DW/H. Köylü)

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki 19.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Savunmasını yapmak için tutuklu bulunduğu Edirne’den Ankara’ya götürülen Demirtaş, duruşmanın ilk gününde kendisini yargılayan mahkeme heyetinden reddi hakim talebinde bulunmuştu. Bu talebin reddedilmesini, duruşmasının ikinci gününde 'hakaret' olarak nitelendiren Demirtaş, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini kabul etmesi gerektiğinde ısrar etti.

Üç kişilik mahkeme heyetine "3 AKP’li, bir HDP’liyi yargılıyor" diye çıkışan Demirtaş, kendisi hakkında 'serbest bırakılsın' diyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmamasını da anti-demokratik olarak niteledi. Demirtaş, "AİHM’e meydan okuyorsunuz. Kanunlara meydan okuyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

 "Size fısıldananlara göre hareket etmeyin"

İki yıldır yargılandığını ve hakkında hiçbir delil olmadığını anlatan Demirtaş, yargılandığı süre boyunca adil yargılama koşullarının yerine getirilmediğini dile getirdi.

Demirtaş’ın "Hissiyatım budur" sözleriyle mahkeme heyetinin kendisini anlamasında ısrar ederken kullandığı "Samimiyetle söylüyorum. Bu da ağrıma gidiyor. Savunma yapma isteğim yok. Delillerim var, sunma isteğim yok" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Demirtaş mahkeme heyetine "Size fısıldananlara göre hareket etmeyin" çağrısı yaparken, kendisinin 5 saat savunma yaptığını ama reddi hakim talebinin reddedildiğine ilişkin kararın bir cümleyle yazıldığını vurguladı. Demirtaş, gerekçeli karar istedi.

Demirtaş’ın katıldığı duruşma yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor. Cezaevi etrafındaki birkaç polis noktasında kampüse giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

Demirtaş için yeni iddianame

Demirtaş hakkında Çarşamba günü yeni bir iddianame daha kabul edildi ve 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demirtaş’ın 2 Eylül 2016’da Van Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada sona gelindi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Demirtaş’a "terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltiliyor.

Hilal Köylü / Ankara

©Deutsche Welle Türkçe

 

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