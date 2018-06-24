 Demirtaş AİHM′ye başvuracak | TÜRKİYE | DW | 26.06.2018

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TÜRKİYE

Demirtaş AİHM'ye başvuracak

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın avukatı, serbest seçim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvuracaklarını duyurdu.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, serbest seçim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmaya hazırlanıyor.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirtaş'ın 'serbest seçim hakkının' ihlal edildiği tespiti talebiyle yarın AİHM'e başvuru yapılacaktır" denildi.

Avukat Karaman, Twitter üzerinden yaptığı bir sonraki paylaşımda ise HDP'nin "mağdur sıfatı ile başvuruda bulunabileceğini" düşündüğünü dile getirdi.

Demirtaş, Twitter üzerinden seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, seçim kampanyasını cezaevi koşullarında yapmak zorunda olmasının, seçimin en büyük adaletsizliği olduğunu belirtmiş ve bu yönüyle sonuçların meşruiyetinin tartışılacağını dile getirmişti.

Demirtaş'ın avukatları, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi istemiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş, ancak talep reddedilmişti. Bunun üzerine karara itiraz eden avukatlar, bir üst mahkeme olan Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.  Mahkemenin, bir alt mahkemenin kararını onamasının ardından Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Ancak Selahattin Demirtaş, 19 Haziran'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar. AYM, dosyamı ele almaya korkar hale getirildi" demişti.

Kasım 2016'dan beri cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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