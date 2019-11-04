Demirtaş: Açık bir karartma uygulanıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hakkında tahliye kararı verilen ana davası, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyor. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen ve üç gün sürecek duruşmaya Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılıyor.

Duruşma avukatların usule yönelik itirazlarıyla başladı. Demirtaş'ın avukatları tutanakların ve bazı evrakların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklenmediğini ileri sürerek, mahkemeyi eleştirdi.

Demirtaş da söz alarak hakkındaki dava dosyasına "açık bir karartma uygulandığını" söyledi. Davanın adil olmadığını savunan Demirtaş, "Bu dosyanın herkesin, özellikle avukatların göremeyeceği şekilde bir karartma uygulanması Adalet Bakanlığı, UYAP sisteminin güncellenmeye başlaması ile gündeme gelmiştir. Görünen o ki hem Saray’da hem Adalet Bakanlığı'nda kurulan Demirtaş-Yüksekdağ Masası böylesi bir uygulama sürdürüyor. Bu da dava evraklarına, delillere ulaşmamızı imkansız ya da zor hale getiriyor. Bu adil yargılanma hakkı ihlalidir. Açık bir şekilde savunma hakkının kısıtlanmasıdır" dedi.

Yabancı avukat ve gözlemcilere izin verilmedi

Duruşmayı izlemek üzere Türkiye'ye gelen Sınır Tanımayan Avukatlar örgütünden İsveçli avukat Per Stadig ile beraberindeki bir meslektaşı akreditasyonları bulunmadığı gerekçesiyle salona alınmadı.

DW Türkçe'ye konuşan Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Hadi Cin, yabancı temsilciler ve meslektaşlarının duruşmayı izleyememelerine tepki gösterek, "Yabancı heyetler, parlamenterler, büyükelçiler duruşmaya katılmak için buradaydılar. Ancak mahkeme sanki basın mensuplarıymış gibi ya da diplomatik temsilcilermiş gibi izin almaları gerektiği gibi bir prosedürden bahsetti. Oysa bu sadece resmi heyetlerde olur. Normalde duruşmalar alenidir ve herkes dilediği gibi duruşmalara katılabilir. O yüzden Türkiye'de bulunmasında sorun bulunmayan kim olursa olsun, hangi ülke vatandaşı olursa olsun duruşmalara rahatlıkla katılabilmelidir. O yüzden bu yönde de çok şiddetli itirazlar yapıldı" diye konuştu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş hakkındaki dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülmeye başlamasına çok az bir zaman kala oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş'ın avukatlarının cezaevindeki süreleri hesaba katarak derhal tahliye edilmesi talebine karşılık, ana dava dışındaki başka bir davadan dolayı tutuklanmasını talep etmiş, böylece Demirtaş'ın tahliyesi engellenmişti.

2016 yılında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlıkları kaldırılmış, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

AFP,dpa,Reuters/TY,AÜ

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