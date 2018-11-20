 Demirtaş′ın AİHM kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi | TÜRKİYE | DW | 30.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi

Ankara'daki mahkeme AİHM'in kararına rağmen HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti. Mahkeme, AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olmasını gerekçe gösterdi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi. AİHM, 20 Kasım’da açıkladığı karar ile Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir Twitter hesabı üzerinden bildirdi. Demir, mahkemenin AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olmasını gerekçe gösterdiğini belirtti.

Demirtaş’ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına hükmetmişti. AİHM bu nedenle Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliyesini talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Demirtaş'ın serbest bırakılmasını beklediklerini söylemişti.

Türk hükümeti ise AİHM'in kararının "siyasi" olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Strasbourg'daki mahkemenin kararıyla ilgili, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" yorumunda bulunmuştu.

İki yıldır tutuklu olan Demirtaş, AİHM kararı sonrası avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hükümetin kararın uygulanmaması için hazırlıklar yaptığını ifade etmişti.

DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Demirtaş'tan AİHM kararına ilişkin açıklama

HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş, AİHM'nin kendisine yönelik kararı için avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Demirtaş, "kararın uygulanmaması için hazırlıklar" yapıldığını öne sürdü. (23.11.2018)  

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili "Bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. AKPM Başkanı, "kararın hızla uygulanmasını umuyoruz" mesajı verdi. (22.11.2018)  

Mogherini: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ediyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AİHM'nin verdiği kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söyledi. (22.11.2018)  

Erdoğan'dan AİHM'ye Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirtaş davasında Türkiye'yi haksız bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bugün bir kez daha tepki gösterdi. (21.11.2018)  

Benzer içerik

Selahattin Demirtas, HDP

AİHM: Demirtaş tahliye edilsin 20.11.2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamının "hukuki değil siyasi amaçlara dayandığı" sonucuna vardı.

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş'tan AİHM kararına ilişkin açıklama 23.11.2018

HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş, AİHM'nin kendisine yönelik kararı için avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Demirtaş, "kararın uygulanmaması için hazırlıklar" yapıldığını öne sürdü.

Frankreich Europaparlament in Straßbourg

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı 22.11.2018

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili "Bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. AKPM Başkanı, "kararın hızla uygulanmasını umuyoruz" mesajı verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Plastik poşet düzenlemesi yasalaştı

Aralarında plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi düzenlemesinin de bulunduğu Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta bazıları bu seyahatler nedeniyle manşetlere de taşındı. Kimi güldüren, kimi düşündüren bu haberleri sizler için derledik. 