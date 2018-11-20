Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi. AİHM, 20 Kasım’da açıkladığı karar ile Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir Twitter hesabı üzerinden bildirdi. Demir, mahkemenin AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olmasını gerekçe gösterdiğini belirtti.

Demirtaş’ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına hükmetmişti. AİHM bu nedenle Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliyesini talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Demirtaş'ın serbest bırakılmasını beklediklerini söylemişti.

Türk hükümeti ise AİHM'in kararının "siyasi" olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Strasbourg'daki mahkemenin kararıyla ilgili, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" yorumunda bulunmuştu.

İki yıldır tutuklu olan Demirtaş, AİHM kararı sonrası avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hükümetin kararın uygulanmaması için hazırlıklar yaptığını ifade etmişti.

DW/GY,DÇÜ

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