Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi trafik kazası geçirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyarete giden ailesi Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Araçta Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş, kayınpederi Mehmet Akkaya, kayınbiraderi Hüseyin Akkaya ve eniştesi Fesih Türkmen'in bulunduğu bildirildi.

Hastaneye kaldırılan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde olduğu araç cezaevi yolunda trafik kazası geçirmiştir. Aile hastaneye kaldırılmakla beraber hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada da, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu'ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

DW/ TY, SSB

© Deutsche Welle Türkçe