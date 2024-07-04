Demiral'a UEFA'dan iki maç ceza iddiası

Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Merih Demiral'a iki maç karşılaşmalardan men cezası verdiğini iddia etti. TFF ise haberi yalanlayarak Cuma sabahına kadar savunma verme hakları olduğunu duyurdu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Merih Demiral'a, Avusturya'ya karşı oynanan son 16 tur karşılaşması esnasında yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından iki maç müsabakalardan men ile cezalandırıldığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin, okuyucuları ile paylaştığı bu iddia henüz UEFA tarafından resmen duyurulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Bild'in haberinin gerçeği yansıtmadığını ve Federasyon olarak Cuma sabahına kadar konuyla ilgili savunma verme sürelerinin olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, X hesabından paylaştığı mesajda, Bild gazetesinin haberini yalanlayarak, konunun Türkiye tarafının vereceği savunmanın ardından karara bağlanacağını bildirdi:

Ne olmuştu?

2 Temmuz'da Türkiye ile Avusturya arasında, Leipzig'te oynanan karşılaşmada, Türkiye'nin her iki golünü atan Merih Demiral, birinci golden sonra tribünlere doğru koşarak, gol sevinci esnasında "Bozkurt işareti" olarak bilinen el işaretini yapmıştı. Maç yayını sırasında kameralara yansımayan bu görüntü, müsabaka sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarla birlikte büyük bir tartışma yarattı.

Türkiye ile Almanya arasında diplomatik bir krize neden olan hadise sebebiyle, her iki ülke birbirlerinin büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı.

Türkiye, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü, Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak. Bu müsabakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceği bildirildi.

Milli Takımın defans oyuncularından Merih Demiral, iddia edildiği gibi iki maç ceza alması halinde, çeyrek finalin ardından, Türkiye'nin yarı finale yükselmesi durumunda, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

DW / ET,MK