Demet Sabancı: Adams'a Türk konukseverliğini gösterdim

ABD'de New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan Türkiye bağlantılı soruşturmada, St. Regis İstanbul Oteli'nin sahibi olarak adı geçen Demet Sabancı Çetindoğan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Eric Adams'a bağış kampanyalarıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Çetindoğan, Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla bugüne dek Eric Adam's ın yanı sıra çok sayıda üst düzey kişi ağırladığını belirterek "Belediye Başkanı ile bütün ilişkim daha önce başka birçok üst düzey kişilerle de olduğu gibi Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir" dedi.

New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından kamuoyuna açıklanan iddianamede, Adams'ın Türk yetkili ve iş insanlarından yasadışı bağış ve hediye kabul ettiği ve buna karşılık Türk yetkililere çeşitli konularda yardımcı olduğu iddia ediliyor. Demet Sabancı Çetindoğan iddianamede ismen yer almıyor ancak "St. Regis İstanbul'un sahibi varlıklı iş kadını" olarak geçiyor.

ABD'de vatandaş olmadan, dolayısıyla oy kullanma hakkına sahip olmadan bir siyasi kampanyaya doğrudan veya dolaylı olarak bağış yapılamıyor.

Ücretsiz konaklama iddianameye girdi

St. Regis İstanbul'da Eric Adams'a çok sayıda ücretsiz veya yüksek indirimli konaklama imkânı sunduğu ifade edilen iddianamede, Demet Sabancı Çetindoğan'ın sağladığı ücretsiz ya da indirimli konaklamalarla Adams'ın 2021 seçim kampanyasına katkıda bulunduğu öne sürülüyor.

İddianamede, Adams'ın Temmuz ve Ağustos 2017'de İstanbul'a bir yakını ve temsilcisiyle birlikte yaptığı seyahatte "St. Regis İstanbul'un Bentley Suiti'nde kaldığı, iki gecelik rezervasyonun 7 bin dolar civarı tutması gerekirken 600 dolardan daha az bir ödeme yaptığı" belirtiliyor. Adams'ın Ocak 2019'da da "St. Regis İstanbul'un Cosmopolitan Suiti'nde iki gün ücretsiz kaldığı (iki gecelik fiyatı 3 bin dolar), bu ücretsiz konaklamayı Adams'ı Türkiye'deki iş insanlarıyla buluşturan Türk organizatörün ayarladığı" savunuluyor.

"Gönüllü konukseverlik gösterdim"

DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımına gönüllü hizmet veren bir iş insanı olduğunu vurgulayan Demet Sabancı Çetindoğan "Türkiye karşıtı propagandalar karşısında; önyargıları ve yanlış tarihi birikimleri silmek, kültürler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla hiçbir karşılık beklemeksizin her zaman gönüllü olarak konukseverlik göstermeye çalıştım" yanıtını verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Fotoğraf: Angela Weiss/AFP

Çetindoğan, birçok sivil toplum faaliyetlerinde çalıştığını ve bugüne kadar ağırladığı üst düzey kişiler arasında "Prenses Michael of Kent, Prens Edward (Edinburg Dükü), Colin Powell, Madeleine Albright, Oprah Winfrey, Prenses Marie Gabrielle de Savoie, Prens ve Prenses Liechtenstein, Prens Michael of Yugoslavia, Kontes Karin Sassoli de Bianchi de Medici, Michael Kors, Roberto Cavalli'nin yer aldığını" ifade etti.

"Belediye Başkanı ile Mart 2016'da tanıştım"

New York'ta 28 Mart 2016'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "İpek Yolu" konulu sempozyuma Türk iş insanları, akademisyenler ve Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar ile birlikte davet edildiğini aktaran Çetindoğan, bu toplantıda o sırada Brooklyn Belediye Başkanı ve konuşmacı olan Eric Adams ile tanıştığını belirtti.

New York'ta 18 Eylül 2017'de düzenlenen toplantıda ise Turkey – ONE Derneği olarak "Mozaik Yolu" projesiyle Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak için bulunduğunu dile getiren Çetindoğan, "Bu toplantıda da Belediye Başkanı Eric Adams ve davetlilerle birlikte Brooklyn Müzesi gezildi. Laura Bush'un da katıldığı toplantıda aynı gün 18 Eylül 2017'de kendisi Global Hope Coalition'a konuşmacı olarak davet edildi" bilgilerini verdi.

"Bağış kampanyaları söz konusu olmadı"

Demet Sabancı Çetindoğan, 2019'da İstanbul'a gelen Belediye Başkanı'na Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla sadece upgrade (indirim) uygulandığını söyledi.

Çetindoğan, "New York Belediye Başkanı olduğunda ise gönderdiğim tebrik mesajı kendisiyle son kontağım olmuştur. Yazıldığı gibi asla bu toplantılarda bağış kampanyaları söz konusu olmamıştır. Bu konuda Belediye Başkanı ile bütün ilişkim daha önce başka birçok üst düzey kişilerle de olduğu gibi Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir" ifadelerini kullandı.

Demet Sabancı Çetindoğan'dan bu yanıtı, iddianamenin ayrıntılarına ilişkin haberimiz yayınlandıktan sonra elimize ulaştı.