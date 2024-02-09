DEM Parti'nin İstanbul adayları Beştaş ve Çepni

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.

DEM Parti'nin (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) bir süredir merakla beklenen İstanbul adayları açıklandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart seçimleri için 16'sı büyükşehir, 40'ı il belediyesi olmak üzere 59 belediyenin eş başkan adaylarını açıkladı.

Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adaylarının Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş ve İzmir milletvekili Murat Çepni olduğunu duyurdu.

Son dönemde Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkartılma ihtimali siyaset kulislerinde konuşulmuş ancak Başak Demirtaş ve DEM ayrı ayrı açıklamalar yaparak istişareler sonucunda Demirtaş'ın aday olmaması konusunda mutabık olunduğunu açıklamışlardı.

DW, DHA, ANKA / SSB, BK