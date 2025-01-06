DEM Parti'nin İmralı heyeti Demirtaş'la da görüşecek

İmralı ziyareti sonrası Ankara'da temaslarını sürdüren DEM Parti heyeti haftanın ilk günü önce Gelecek Partisi ardından da AKP temsilcileriyle bir araya geldi.

AKP ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleşti. Heyet üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler kapıda karşıladı. Görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin de katıldı.

AKP temsilcileri ile görüşme öncesinde gazetecilerin "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" yanıtını verdi.

Bugünkü görüşmeler geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan toplantıları izliyor.

Önder: Bizdeki bilgileri aktardık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından konuşan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında bizde olan bilgileri aktardık. Bu sürecin sonunda Selahattin (Demirtaş) Bey'i de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız" dedi.

Demirtaş ile yapılacak görüşmenin tarihi henüz net değil ancak ziyaretin bu hafta içinde Meclis'teki siyasi partiler ile görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

DEM heyeti ile görüşme sonrası "Çok önemli bir sürecin içinden geçiliyor" diyen Davutoğlu da "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra toplum katmanlarına yayılan bu dönemin; soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek" yürütülmesi "tavsiyesinde" bulundu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Bahçeli 22 Ekim 2024'te partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" diyerek Öcalan'ın Meclis'te konuşma yapması için çağrıda bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi.

O görüşmede Öcalan'ın, "Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin ve Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim ... gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği aktarılmıştı.

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" diyen Önder ve Buldan, "Tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuşmuştu.

DW,ANKA / MUK,CÖ

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