DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, Eğitim-Sen üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonun "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Şırnak'ın da yer aldığı 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği" belirtildi.

Diyarbakır'daki operasyonda, DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi çok sayıda öğretmen gözaltına alındı. İstanbul'da da DEM Parti Emek Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKA / EC, BK

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