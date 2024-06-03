DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alındı

DEM Parti Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkari Belediyesinin "polis zoruyla gasp" edildiği belirtilerek, "Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti paylaşımında "Demokrasiden yana herkese bu darbeye açık tavır alma" çağrısı yaptı.

DEM Parti'nin açıklamasında Akış'ın neden gözaltına alındığı belirtilmedi.

Mehmet Sıddık Akış, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 48,91'ini alarak Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Tuncer Bakırhan: Karanlık ve kirli bir hukuksuzluk

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakırhan "Halk iradesini hiçe sayan AKP-MHP, emrindeki yargı ve polis eliyle halkın meşru ve demokratik temsilcilerine karşı gözaltı hukuksuzluğuna başvurdu. Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması karanlık ve kirli bir hukuksuzluktur. Bu darbeci, kayyımcı ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz" dedi.

"İrademizi asla kimseye yedirmeyiz. Yeter artık diyoruz. Türkiye’nin demokratik geleceğine halel getirecek hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" diyen Bakırhan "Halkımız başta olmak üzere tüm demokratik, devrimci, barış yanlısı çevreleri bu irade gaspına karşı Hakkari halkının yanında olmaya ve demokratik tepkisini göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW/JD, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?