DEM Parti'den kayyum tepkisi: "Halkın iradesini çalıyorlar"

DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları, kayyum atamalarına "Kürt halkının iradesini çalmak isteyen bir darbe" sözleriyle tepki gösterdi. AKP'li Güler ise kayyumu "Geçici bir süreyle görevlendirme" olarak değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ile Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine kayyum atanması üzerine Batman'a gitti. Belediye önünde açıklama yapan Tülay Hatimoğlulları, bu belediyelere kayyum atanmasını "darbe" olarak nitelendirdi.

Hatimoğulları, "Siyaseten elimizi bükemedikleri için, bizleri siyaseten yenemedikleri için yargıyı ve bir ordu polisi buraya yığarak yargı eliyle, İçişleri Bakanı'nın hukuksuzluğuyla darbe gerçekleşmiştir. Biz diyoruz ya bu bir siyasi darbedir, hayır aynı zamanda yargı darbesidir, aynı zamanda polis darbesidir. 12 Eylül'de askerin postallarıyla darbe gerçekleştirdiler, şimdi de polislerin copuyla, gazıyla, TOMA'sıyla halkın iradesini çalıyorlar. Bu düpedüz bir darbedir" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) DEM Partili vekillerin elini sıkması ve sonrasındaki sürece atıfla "Geldiler el sıktılar ki dediler iç barış sağlayacağız, bunların iç barış gibi bir dertleri yok. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barışa hazır olduğumuzu söyledik. Ama onlar Esenyurt'a kayyum atadılar şimdi de üç belediyemize Mardin'e, Batman'a ve Halfeti'ye kayyum atadılar" diyen Hatimoğulları, "Bu kayyum darbesine karşı sanmasınlar ki halkımız boyun eğecek, sanmasınlar ki DEM Parti boyun eğecek. Bizler demokratik zeminde halkımızla beraber belediyelerimize de irademize de mücadelemize de onurlu barışa da hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. "Bu darbe, Kürt halkının iradesini çalmak isteyen bir darbedir" diyen Hatimoğulları, "Kayyumcu iradeye asla rahat vermeyeceğiz. Halkın iradesi bu sokaklarda olacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da Bahçeli'nin Meclis'teki tokalaşmasını hatırlatarak, "Bu kumpasçılar, hırsızlar, tasfiyeyi planlayanlar bize el uzatmışlardı. Biz de elimizi uzattık. Dedik belki müzakere edecekler; yıllardır tasfiyeyle, inkârla ve zulümle çökertemedikleri Kürt halkıyla onurlu barışı yapacaklar. Ama gördük ki tasfiyeyi örgütlüyorlarmış, nasıl kayyım atayacaklarını planlıyorlarmış" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakırhan konuşmasında dayanışma çağrısı da yaparak "Türkiye'deki demokratik kitle örgütlerini, vicdanı olan siyasi partileri, kadın ve gençlik kurumlarını, bu zulüm düzeni karşısında rahatsız olanları Batman'a, Mardin'e, Halfeti'ye sahip çıkmaya, dayanışmaya çağırıyorum. Bu kayyum sadece Batman'a atanmış kayyum değil Türkiye'de yaşayan bütün renklere atanmış bir kayyumdur" şeklinde konuştu.

Bakırhan, Tülay Hatimoğlulları ile beraber belediyesine kayyum atanan Mardin'e gideceklerini belirtti.

DEM Parti bir hafta Meclis çalışmalarına katılmayacak

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının Batman'daki konuşması öncesinde ise DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması sonrasında partisinin bir hafta boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağını açıkladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Fotoğraf: ANKA

Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında DEM Partili üç belediye başkanının yerine kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barış için uzattıkları elin kırılmaya çalışıldığını belirten Koçyiğit, "Kayyım uygulamaları, aslında iktidarın çözüm istemediğini; çözüm yerine çözümsüzlükten, barış yerine savaştan ve şiddetten beslendiğini bir kez daha bizlere göstermiştir. Oysaki Türkiye halkları ve Kürt halkı barış istiyor. Türkiye halkları gözünü kulağını, sabah akşam televizyon programlarına dikmiş; barış için, çözüm için, diyalog için, 'Kim hangi mesajı verdi' diye dört gözle beklerken bugün barış ihtimalinin bir kez daha iktidar eliyle yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Yarın grup toplantımızı saat 13'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız. Gasp edilen halkın iradesini ve belediyelerimizi sonuna kadar savunacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

AKP'den ilk açıklama: "Geçici görevlendirme yapıldı"

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin olarak AKP'den ilk açıklama ise partinin Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, bu konuda bir soruya verdiği yanıtta bunun "geçici görevlendirme" olduğunu savundu. Güler, "Türkiye bir anayasal hukuk devleti. İlgili belediye başkanlarının yerine Anayasamızın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 45, 46. ve 47. maddeleri kapsamında geçici bir süreyle görevlendirme yapıldı" şeklinde konuştu.

Belediye başkanlarının görevleri sebebiyle herhangi bir soruşturmaya ve kovuşturmaya uğraması halinde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir görevlendirme yapılabileceğini ifade eden Güler, "Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Soruşturma ve kovuşturma noktasında ilgili belediye başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanunu kapsamı içerisinde bir soruşturma yürütüldüğünü biliyoruz" dedi. Belediye başkanları için verilen cezalar bulunduğunu hatırlatan Güler, soruşturmanın ve ilgili yargılama süreçlerinin selameti açısından böyle bir görevlendirmenin takdir edildiğini dile getirdi.

ANKA,DHA,DW / JD,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?