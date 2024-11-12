DEM Parti'den Bahçeli'ye görüşme çağrısı: "Engel ne?"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görüşme çağrısında bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan MHP liderine "Görüşmemizin önündeki engel ne?" diye seslendi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin "Bu bir görüşme talebi olarak yorumlanmalı mı?" sorusuna Bakırhan, "Eğer bu tartışmalar bir sürece dönüşecekse, koşulları, zemini varsa biz Meclis'te grubu bulunan partilerle tabii ki görüşmek isteriz. Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dâhil bütün partilerle görüşürüz" yanıtını verdi.

MHP lideri Bahçeli ise daha erken saatlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada DEM Parti'yi sert ifadelerle eleştirdi.

Bahçeli: TCK gereğince ele alınmalı

"Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır" diyen Bahçeli, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına ilişkin, "Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayri meşru ve gayri hukuki menfur bir çelişkidir... Demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fotoğraf: picture alliance / AA

Bakırhan'ın kayyum kararına tepki olarak Mardin'de yaptığı "Şeyh Said ve Seyid Rıza" açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "Şeyh Said ve Seyyit Rıza, yaşadıkları dönemin hainleridir, bölücü teröristleridir; cumhur, Cumhuriyet ve devlet düşmanlarıdır, hak ettikleri gibi de cezalandırılmışlardır. DEM'in silahtan ve terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, azgın tahrik ve tacizlerini yaygınlaştırması, elbette Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalıdır" dedi.

Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya çağırdığı sözlerini ise "Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktur" diye savundu. Bahçeli, "gelecek seçimlerin" değil, "gelecek nesillerin" hesabını yaptığını söyledi.

DW,ANKA / MUK,CÖ

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