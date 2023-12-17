DEM Parti'de seçim ittifakı için yetki MYK ve Eş Başkanlarda

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Parti Meclisi olası yerel seçim ittifaklarıyla ilgili kararı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'a bıraktı.

DEM Parti'nin Mart 2024'teki yerel seçimlerde izleyeceği strateji, Parti Meclisi'nin 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda ele alındı.

Toplantıların ardından bugün yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Yerel yönetim seçimlerinde PM toplantımızın ortaya koyduğu genel eğilime uygun olarak gereğini yapmak üzere yetki, Merkez Yürütme Kurulu ve Eş Genel Başkanlara verilmektedir" denildi.

Bildirgede, "Her bağımsız siyasi partinin yapacağı gibi yerel yönetim seçimlerinde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz PM toplantımızdaki tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir. Parti Meclisimiz partimizin tüm kurullarıyla kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve demokratik aday olma süreçlerinin; yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama olduğunu vurgulamış ve sürecin bir demokrasi şölenine dönüşecek şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulamıştır" ifadeleri yer aldı.

Parti Meclisi, "Kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın ki halkımızın çıkarına olmayan tek bir denklemin bile kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bilakis vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız!" diye ekledi.

"Müzakere etmeye hazırız"

Müzakere vurgusu yapılan sonuç bildirgesinde, "Türkiye'nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız" denildi.

"İzleyeceğimiz stratejiyle 2024 yılı yerel seçimlerinde kayyım atanan belediyelerimizi, yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız. Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz" denildi.

Partinin Batı illerindeki hedefine dairse şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin batısında ise kenti var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş, işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz."

Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun 18 Aralık Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

DW/CÖ,EC

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