DEM Parti milletvekillerinden TBMM'de "kayyum" nöbeti

DEM Parti bugün TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması için verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi talebiyle grup önerisi sundu.

Grup önerisinin gerekçesini açıklayan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, "Siz kayyum ataması yaparak sadece DEM Parti'ye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz. Seçme, seçilme hakkını ortadan kaldırdığınız için tüm partilere oy veren seçmenin de iradesini elinden alıyorsunuz" dedi.

Hükümetin kayyum kararını eleştiren Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizle olan derdiniz Kürt halkıyla olan derdinizdir. Siz Kürt'ün kimliğini, kültürünü seçme ve seçilme hakkı dahil hiçbir siyasi, sosyal, kültürel hakkını tanımıyorsunuz. Kürtlere düşmanlık hukuku uyguluyorsunuz. Kayyum sisteminin basit bir idari işlem olmadığını dünya alem biliyor. Kayyum sistemi bir rejimdir, darbe sistemidir. Kürk halkına yeterince zulüm edersek boyun eğerler diye düşünüyorsunuz. Biz parmak ile sayılacak, vurarak tükenecek bir halk değiliz. Kendini galip sayıp böbürlenenler bilsin ki sizin parti militanınız olarak atadığınız kayyum halk iradesini çalan bir gaspçı olarak anılmaya mahkumdur."

TBMM Genel Kurulu'nda eyleme katılan DEM Parti milletvekilleri. Fotoğraf: DEM Parti

"Hakkari halkının özgür iradesiyle yaptığını siz siyasi yargıyla, polis copuyla, asker tüfeğiyle yıkamazsınız" diye konuşan DEM Partili Parlak, sözlerini, "Biz eş başkanlarımıza, belediyemize, halkımızın demokratik iradesine ne pahasına olursa olsun canımıza da mal olsa sahip çıkacağız. Biz seçimden önce şunu söyledik: 'Müthiş kazandığımızı göreceksiniz' dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari'de asla sizlere boyun eğmeyecek ve kazanan bizler olacağız, kaybedecek olanlar da sizlersiniz" şeklinde sürdürdü.

Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı ve Genel Kurul'da nöbete başladı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen DEM Partililer kürsüden inmeyince birleşime ara verildi.

ANKA/TY,MUK

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