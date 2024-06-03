DEM Parti kayyuma karşı nöbet eylemleri yapacak

DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın bu sabah Van'da gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplandı.

Toplantı sonrasında bir basın açıklaması yapan DEM Parti TBMM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasına İçişleri Bakanlığının "hukuksal bir kılıf" aradığını, bunun "siyasi bir karar" olduğunu ifade ederek, "Demokrasiye darbe yapmak, bu iktidarın bu yüzyılda yaptığı en korkunç suçlardandır" dedi.

"Normalleşme Kürtleri kapsamıyor"

Koçyiğit, bu adımla Türkiye'de siyasette "normalleşme ve yumuşama" tartışmalarının "Kürtleri kapsamadığını" savundu. Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: "Bu mudur normalleşme, bu mudur demokratik anayasa için attığınız ilk adım? AKP-MHP iktidarının normalleşme iddiası çökmüştür. Yeni anayasa iddiaları kayyumun enkazının altında kalmıştır. Yeni anayasanın ve normalleşmenin Kürtleri kapsamadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Kayyum siyaseti ile mücadele çağrısı

"Belediyelerimize yönelik bu hukuksuzluk sadece Hakkari halkına ya da sadece DEM Parti'ye değildir, tüm demokrasi güçlerine ve seçme seçilme özgürlüğüne yapılmıştır bu darbe" diyen Koçyiğit, "Tüm demokratik kamuoyunu tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz. Siyasi partilerden sivil topluma aydın ve sanatçılardan yüreği demokrasiden yana atan herkes bu kayyım hukuksuzluğuna karşı ses çıkarmalıdır" şeklinde konuştu. Hakkari'de yaşananlara ses çıkarılmazsa bu kayyum siyasetinin başka belediyelere de uzanabileceğine dikkat çeken Koçyiğit, "Bu Türkiye demokrasisine ve tüm muhalefete kurulmuş bir tuzaktır. Demokratikleşme mücadelesinin önüne kurulmuş bir barikattır" dedi.

31 Mart'ta Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınarak, yerine kayyum atandı Fotoğraf: DHA

"Hakkari'de demokratik protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Halkımıza ait olan belediyemizi de sonuna kadar savunacağız" diyen Koçyiğit, kayyum siyasetine karşı "Tüm belediyelerimizin önünde demokrasiyi, halk iradesini ve belediyelerimizi savunmak için nöbet eylemleri başlatacağımızı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, "vicdan sahibi herkese" bu nöbetlere destek verme çağrısı yaptı.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi

Koçyiğit, İçişleri Bakanlığının yaptığı ve Akış'ın gözaltına alınmasının nedenlerinin anlatıldığı açıklamayı da kınadı. Bu açıklamanın "masumiyet karinesini" hiçe saydığını belirten Koçyiğit, Mehmet Sıddık Akış'ın 2014 yılında başlayan bir dosyası ve yeni bir soruşturma gerekçesiyle bugün gözaltına alındığını kaydetti. "Hızlı bir şekilde kısıtlama getirildi ve 24 saat avukat görüş yasağı getirildi" diyen Koçyiğit daha önceki kayyum süreçlerinde olduğu gibi dosyaya "gizlilik kararı" getirildiğini, avukatların dosyanın içeriğine ulaşamadığını vurguladı.

Özgür Özel'den Hakkari'de kayyuma tepki

DEM Parti Grup Başvekili Koçyiğit'in açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari Belediyesine "kayyım atanmasını" reddettiklerini vurguladı. Özel, "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!" ifadelerini kullandı.

DW/JD, EC

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