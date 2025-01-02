DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüştü

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ardından duyurulan temas trafiği bugün başladı.

DEM Parti heyeti ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi. Kurtulmuş'un meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede Önder ve Buldan'ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından heyet adına basına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin olumlu geçtiğini ve umutlu olduklarını ifade etti. "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik, bir genel değerlendirme yaptık" diyen Önder, "Sanırım pazartesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız" diye konuştu.

TBMM'den yapılan açıklamada ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etti" denilerek görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı MHP lideri Bahçeli oldu. Heyet Bahçeli ile de görüştü.

DEM Parti heyeti İmralı ziyaretinden sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la bir araya gelerek, yedi maddelik bir açıklama yapmış ve siyasi partilerden randevu talep edip Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını duyurmuştu. Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyetin yeniden İmralı'ya gideceği de ifade edilmişti.

Heyet bugün TBMM'de saat 13.30'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevrelerini de ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirme yapılacak, görüş ve öneriler alınacak. Heyet, temaslarının ardından kamuoyuna açıklama yapacak.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."

ANKA / SÖ,TY,MUK

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