DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ardından DEM Parti heyeti temaslarına bugün başladı.

Önder ve Buldan'ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de yer aldığı DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyet gelirken makamının kapısına çıkan Bahçeli, onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaşıp "Hoş geldiniz" diyerek içeri davet etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Bahçeli heyeti kapıya kadar uğurladı ve kapıda basına poz verildi.

Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Fotoğraf: MERT GOKHAN KOC/DHA

Görüşme sırasında Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye kehribar tespit hediye ettiği öğrenildi.

Bahçeli ile görüşme sonrasında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti. Önder, DEM Parti grubunda Eş Genel Başkanların odasına geçerken, bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

DEM Parti heyeti Kurtulmuş'u ziyaret etti

DEM Parti heyeti Bahçeli'den hemen önce de TBMM Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından heyet adına basına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin olumlu geçtiğini ve umutlu olduklarını ifade etti. "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik, bir genel değerlendirme yaptık" diyen Önder, "Sanırım pazartesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş (ortada) TBMM'de Sırrı Süreyya Önder (sol başta), Pervin Buldan ve Ahmet Türk (sağda) ile görüştü. Fotoğraf: DHA

TBMM'den yapılan açıklamada ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etti" denilerek görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

Özel'den toplumsal mutabakat vurgusu

DEM Parti'nin Meclis'teki temaslarına yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, partisinin tutumunun başından bu yana belli olduğunu belirterek, "Bizim baştan beri tutumumuz belli. Biz Türkiye'de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye'nin huzur bulacağı ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz" diye konuştu. Bir süreç olacaksa bunun Meclis odaklı ve şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Özel "İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, sürecin Meclis odaklı yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Fotoğraf: ALP EREN KAYA/ANKA

Heyetin, "ana aktörler" AKP ve MHP'yle görüşmesi gerektiğini savunan Özel, "Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kenarda durduğu, sürecin MHP üzerinden yürüdüğü bir süreci de doğru bulmayız. Ardından sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım" diye konuştu.

Özel, bazı haber sitelerinde gündeme gelen Öcalan'ın taleplerine yönelik ise bir bilgisinin olmadığını belirtti. CHP lideri, "Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine ve gazisine saygılı, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir'' ifadelerini kullandı.

DEM Parti tüm partileri ziyaret etmeyi planlıyor

DEM Parti heyeti 28 Aralık'taki İmralı ziyaretinden sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la bir araya gelerek, yedi maddelik bir açıklama yapmış ve siyasi partilerden randevu talep edip Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını duyurmuştu. Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyetin yeniden İmralı'ya gideceği de ifade edilmişti.

DEM Parti heyetinin, Meclis'te grubu bulunan tüm partileri ziyaret edeceği belirtilmişti. Partiden yapılan açıklamaya göre, heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevrelerini de ziyaret edecek. Partinin açıklamasında, "İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır" denilmişti.

DW, ANKA/ SÖ,TY,MUK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?