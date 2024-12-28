DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi başladı.

İmralı Cezaevi'ne 2013'te giden BDP milletvekilleri, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş Fotoğraf: AFP/Getty Images

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasının ardından ilk somut adım atıldı.

DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesine Adalet Bakanlığı'nın dün olumlu yanıt vermesinin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya gitti.

DW, ANKA / EC, SÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?