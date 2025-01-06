DEM Parti görüşmelerini sürdürüyor

DEM Parti heyeti bugün AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü; yarın CHP, DEVA ve Yeniden Refah’la bir araya gelecek.

DEM Parti heyeti İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından siyasi partilere başlattığı ziyaret trafiğini sürdürürken, kapsamlı açıklamanın HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmenin ardından yapılacağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim'de başlattığı yeni süreç kapsamında DEM Parti eski Eş Başkanı ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili, İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta Öcalan ile İmralı'da görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından iki isme, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk de katılmış ve DEM Parti heyeti TBMM'de temsil edilen siyasi partilerle görüşmeye başlamıştı.

Öncelikle 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelen heyet görüşmelerini bugün de sürdürerek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından konuşan Önder, eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladıkları Davutoğlu ile tecrübeleri paylaştıklarını, kendilerinde olan bilgileri aktardıklarını söyleyerek, "Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i (Demirtaş) de ziyaret ettikten sonra yapacağız" diye konuştu.

AKP ve Saade'le görüşmeler

Davutoğlu'nu ziyaretin ardından ise DEM heyeti ile AKP adına partinin Meclis grubu başkanı Abdullah Güler başkanlığında bir heyet görüştü.

DEM Parti heyetinin AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından neden kabul edilmediği soru işaretleri ve tartışmalara yol açmıştı.

DEM Parti heyetini AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşılarken, görüşmede eski İçişleri Bakanı, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bulundu.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Güler yaptığı kısa açıklamada toplantının olumlu bir havada geçtiğini belirterek, gerekli açıklamaların daha sonraki günlerde yapılacağını söyledi.

Heyetin bir sonraki durağı Saadet Partisi oldu.

Bu görüşme sonrasında Önder "İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bütün fertlerimizle birlikte, el birliğiyle bunu tesis edeceğiz. Barışın kaybedeni olmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise heyetin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek "Önemli bir süreç yaşıyoruz, süreçle alakalı katkılarımızı ve kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Önemli bilgilendirmelerde bulundular, biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız" açıklaması yaptı.

Görüşmeler sürecek, Özel de randevu verdi

DEM Parti heyetinin görüşmeleri yarın da devam edecek.

Heyetin birkaç gündür merak edilen randevusu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın sabah 10.30'da olacak. Görüşmenin olup olmaması, olursa hangi düzeyde yapılması gerektiğine ilişkin karar bugün toplanan MYK’da ele alınmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK'nın ardından yaptığı açıklamada DEM Parti heyetinin yarın CHP heyetini saat 10.30'da ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaret ve görüşme bizim her zaman altını çizdiğimiz TBMM'nin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir. Ziyaret yine TBMM'de gerçekleştirilecektir" dedi.

Yücel, CHP heyetine Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceğini ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gölge Adalet Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın eşlik edeceğini kaydetti.

DEM heyeti yarın ayrıca DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve TBMM'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

Bu arada TBMM'de temsil edilen İYİ Parti ise kapılarını kapatarak DEM Parti heyetine randevu vermemişti.

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