DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Polis, kapının kilidini sökerek binada arama yaptı. İlçe eş başkanları gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü binasına sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan ifadeye çağrıldı.

Verilen ifadelerin ardından Arınan ve Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı (AA) da DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan'ın gözaltına alındığını duyurdu. AA'nın haberinde gözaltına ve polis baskınına gerekçe olarak PKK üyesi Gülşan Atalmış'ı anma etkinliği gösterildi.

Parti binasında saat 11.00'e kadar süren arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu öğrenildi.

"İktidar suç işlemiştir"

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polisin hiçbir bildirim yapmadan bina kapısını kırarak arama yaptığı belirtildi.

Paylaşımda "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denildi.

"Önce akıllarını başlarına alsınlar"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Esenyurt ilçe binalarına baskın yapılmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, "Kayyım gasbıyla hukuksuzluğa imza attınız, orada halkın iradesini çaldınız. Bununla da yetinmediniz, ilçe binamıza polis baskını yapıyorsunuz ve İlçe Eş Başkanlarımız Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ı ifadeye çağırıyorsunuz. Bizim ilçe binalarımızda ne arıyorsunuz? Bu ülkede hangi parti binasına polis baskını yapıyorsunuz? Her gün bize rota verenlerin önce kendi akıllarını başlarına almaları gerekiyor" dedi.

DW/KA,TY

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