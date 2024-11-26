DEM Parti eş başkanları Öcalan ile görüşmek için başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığına başvuru yaptı. Hatimoğulları ve Bakırhan'ın İmralı ile görüşme başvurusu elektronik ortamda yapıldı. İki eş genel başkanın imzası ile Adalet Bakanlığına yapılan başvuruda, ''İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fotoğraf: ANKA

Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da bu konuşmanın ardından, partisinin grup toplantısında,''Biz Tülay Eş Başkanı'mız ile birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız. Eğer samimi iseler, başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Biz Tülay Başkan ile birlikte hem Sayın Öcalan'ın gerçekten bu süreç hakkında ne düşündüğünü, ne dediğini birinci elden görmek duymak istiyoruz. Hem de barış sürecine DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak katkı sunmak istiyoruz. Bırakın sadece bizim gitmemizi, Türkiye'de barış, demokrasi isteyen aydını yazarı, sanatçısı, kurum temsilcileri de bence oraya gitmelidir. Madem işaret ediyorsunuz, kapısını açın'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: ANKA

Özel: Şehit ailelerinin rızası olmayan bir iş yapmayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çağrısına ilişkin bir açıklamada bulundu. Özel "Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz. Ama bir kırmızı çizgimiz var; o da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız, onlar olur diyorsa olur deriz, olmaz derse olmaz deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız" ifadelerini kullandı.

DW, ANKA / EC, BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?