DEM Parti CHP'ye işbirliği için hangi mesajı verdi?

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Yerel seçimlerde iki parti arasındaki olası iş birliğinin ele alındığı görüşmede, aday profilleri üzerinden ortak adımlar atılabileceği üzerinde duruldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yerel seçim politikalarında "kent uzlaşısı" vurgusu yaptıklarını belirterek "Kent uzlaşısı sadece o kentin siyasi partilerine ve siyasi dinamiklerine hitap eden bir şey değildir; aynı zamanda oradaki tüm toplumsal dinamikleri, kadın hareketini, gençlik hareketini, doğa ve insan hakları savunucularını, ezcümle o kentte yaşayan her kesimi, temsil eden adaylarla yola çıkma konusudur. İş birliği konusunda, yol ve yöntemler nasıl olur, olur mu, olmaz mı bütün bunlarla ilgili derinlemesine olmasa da bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

CHP lideri Özel de açıklamasında 31 Mart'ın "ülkenin ortak geleceğine sahip çıkma seçimleri olduğunu" söyledi.

DW Türkçe'nin parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, yapılan toplantıda somut bir ilçe veya il ismi gündeme gelmedi, DEM Parti yetkilileri görüşmede "kent uzlaşısıyla" ne kastettiklerine açıklık getirdi. Aday profiline desteğin önem taşıdığını aktaran DEM Partililer, tabanının tepkisini çekmeyecek, sol, sosyalist ve Kürt seçmenlerin de kabullenebileceği bir isim olması durumunda CHP adayını destekleyebilecekleri mesajını verdi. Bu isimlerin DEM Parti tabanından gelip gelmemesine bakılmayacağı kaydediliyor.

DEM Parti'nin CHP'ye herhangi bir ilçe veya kentle ilgili isim önerisi getirmediği de belirtiliyor. Görüşmede yer alan bir CHP kurmayı, "Bizim örneğin bir ilde ya da İstanbul'da herhangi bir ilçeden aday çıkarmamamız söz konusu değil. Elbette çıkarılacak adaylarda DEM Parti tabanının hassasiyetleri gözetilecektir" dedi. CHP kurmayı, CHP'nin etkisinin sınırlı olduğu yerlerde kendilerinin de DEM Parti adayına destek verebileceklerini söyledi.

İş birliği nerelerde olabilir?

Görüşmede kritik il ve ilçelerin durumu tek tek ele alınmadı. Ancak Kürt oylarının güçlü olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DEM Parti aday çıkaracağını açıklamıştı. Şu an bu belediyeyi yöneten CHP'nin de Esenyurt'ta aday çıkarması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir'de ise DEM Parti'nin aday çıkarmayıp mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceği tahmin ediliyor. DEM Parti'nin Mersin ve Adana'nın ilçelerinde de CHP'nin çıkaracağı aday profilini yakından izlediği kaydedildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile iş birliğine dair "Ortaklık konusunda bir mutabakat, kent uzlaşısı çerçevesinde gelişirse o da sizlerle olgunlaştığı zaman paylaşılacaktır. Ama henüz paylaşmaya değer bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada ayrıca DEM Parti'nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da aday çıkaracağını duyurdu. İstanbul, İzmir, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerde partinin henüz bir aday açıklamaması iş birliği görüşmelerinin devam etmesinden kaynaklı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

CHP'de Ankara'da DEM Parti'nin aday çıkarmasının seçim sonuçlarına etki etmeyeceği kaydediliyor. DEM Parti'nin ülkücü tabandan gelen Mansur Yavaş ismine uzak olduğu zaten biliniyor. Bolu'da da milliyetçi görüşleri nedeniyle DEM Parti ile sık sık karşıya gelen CHP'li Tanju Özcan'a destek verilmemesi de "sürpriz değil" sözleriyle yorumlanıyor.

Antalya'da dengeleri bozacak hamle

Edinilen bilgiye göre CHP-DEM Parti görüşmesinde Antalya'daki gerginlik de gündeme geldi. Antalya'da mevcut Başkan Muhittin Böcek'in DEM Partililere salon tahsis etmemesi üzerine yaşanan gerginlikte DEM Parti, Böcek'e destek verilmeyeceğini duyurmuştu. CHP ise bu gelişmeler yaşanırken son Parti Meclisi'nde Antalya adayını belirlemeyi erteledi. DEM Parti kurmaylarının görüşmede Antalya'da yaşananlara dair Özgür Özel'e sitemde bulunduğu ancak adaylığına itirazın dile getirilmediği öğrenildi.

Antalya'da DEM Parti'nin aday çıkarması seçim sonucunu değiştirebilir. 2019 seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte seçime giren CHP, o zamanki adıyla HDP'nin aday çıkarmaması üzerine Antalya'yı AKP'den aldı. Ancak AKP ile oy farkı 62 bin civarında kaldı. 31 Mart seçimlerinde ise İYİ Parti kendi adayı ile seçime giriyor. Daha önce MHP milletvekili olan Nesrin Ünal'ı aday yapan İYİ Parti'nin bu adayı CHP tarafından "düşük profilli aday" olarak değerlendiriliyor. Ancak her koşulda parti tabanından belli bir oy alacağına vurgu yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti Antalya'da 190 bin oy almıştı. DEM Parti'nin 14 Mayıs oyu ise 80 bin civarında. CHP'de kurmaylar Antalya'da kritik denge olduğunu bu nedenle adayın belirlenme sürecinde hassas davranılacağına dikkat çekiyor.

Antalya için mevcut başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adları büyükşehir için geçiyor.