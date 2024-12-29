DEM Parti Öcalan'ın mesajını açıkladı

DEM parti, İmralı'da gerçekleştirilen görüşme sonrası, Öcalan'ın mesajlarını açıkladı. Açıklamada, Öcalan'ın Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasına yönelik adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Cumartesi günü İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmeye ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

Açıklamada, Öcalan'ın sağlığının iyi ve moralinin yüksek olduğu belirtilerek "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denildi. Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, PKK liderinin "dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunduğu" belirtildi.

Açıklamada Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesi sıralanarak şöyle denildi:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Bahçeli'nin çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasında bulunmuş ve bu çağrıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek vermesi ile Öcalan ile görüşme süreci başlamıştı.

DW / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?