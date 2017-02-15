Delta varyantı: Sidney kapandı, Rusya'da can kaybı artıyor

Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak bilinen Delta varyantı, Covid-19'la mücadelede en başarılı ülkelerden biri olan Avustralya'yı da yeniden sert önlemler almaya zorladı.

Sidney kenti, Delta varyantı nedeniyle iki haftalığına kapandı. Kentte 27 Haziran itibarıyla başlayan kapanmada, milyonlarca kişinin 9 Temmuz'a kadar zorunlu hâller dışında evlerinden çıkmaması isteniyor. Restoran, kafe ve barların kapalı kalacağı bu süreçte, evden çalışma imkânı bulunan Sidneyliler sadece temel ihtiyaç ürünleri satın almak, spor yapmak, tedavi görmek ya da okula gitmek için dışarı çıkabilecek.

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde de bir altın madeniyle bağlantı olarak görülen vakalar nedeniyle şehrin tamamında 48 saatliğine kapanma uygulanıyor. Sağlık uzmanları, son aylarda ülkenin başka kentlerinde olumlu sonuç veren bu tarz kısa süreli kapanmaların Sidney için yeterli olmayacağını belirtmişti.

Avustralya'da Haziran ayının ortasına kadar ülke genelindeki yeni vaka sayısı 20'nin üzerine çıkmamıştı. Ancak Sidney'de bu ayın ortasında görülen ilk Delta varyantının ardından kentte 100'dan fazla vaka tespit edildiği açıklandı.

Yaklaşık milyon nüfusa sahip olan Avustralya'da pandeminin başından beri toplamda sadece 30 binin üzerinde koronavirüs vakası kaydedilirken Covid-19 nedeniyle 910 kişi hayatını kaybetti. Ancak ülkedeki aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi, hükümetin tepki görmesine neden oluyor.

Moskova'da korkutan tablo

Delta varyantı şu ana kadar 85 ülkede görüldü. Bu varyanttan en çok etkilenen ülkelerden biri de Rusya.

Üçüncü dalgayla boğuşan Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte 144 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, Rusya'da pandeminin başından beri bir kentte kaydedilen en yüksek sayı oldu. Rusya genelinde ise son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 599 olurken toplam can kaybı 133 bin 282'ye yükseldi. 20 bin 538 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 5,4 milyona ulaştı.

Yaklaşan çeyrek final tehlikesi

Delta varyantının etkisiyle can kaybı ve vaka sayılarının tırmandığı tahmin edilen Rusya'da bir önceki gün de Saint Petersburg kentinde 104 kişi koronadan hayatını kaybetmişti. Euro 2020'de birçok grup maçının oynandığı Saint Petersburg, 2 Temmuz'da da binlerce kişinin tribünlerde olacağı bir çeyrek final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Onlarca Finlandiya taraftarı geçen hafta Belçika maçı için gittikleri kentte koronavirüse yakalanmıştı.

DW,AFP/CÖ,BÖ

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