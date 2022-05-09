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Deepfake Üçüncü Dünya Savaşı başlatabilir mi?

7 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya teslim olun çağrısı deepfake videoların ne kadar tehlikeli olabileceğinin son örneği. Deepfake'in siyasal sisteme verdiği zararı ve tespit edilme yollarını inceledik.

https://www.dw.com/tr/deepfake-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1-ba%C5%9Flatabilir-mi/video-61735791
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