Deepfake Üçüncü Dünya Savaşı başlatabilir mi?

Dijital DünyaDeepfake Üçüncü Dünya Savaşı başlatabilir mi?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoDijital Dünya7 saat önce7 saat önceUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya teslim olun çağrısı deepfake videoların ne kadar tehlikeli olabileceğinin son örneği. Deepfake'in siyasal sisteme verdiği zararı ve tespit edilme yollarını inceledik.https://www.dw.com/tr/deepfake-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1-ba%C5%9Flatabilir-mi/video-61735791Reklam