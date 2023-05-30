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Dedeoğulları katliamında sanığın cezası onandı

3 saat önce

Konya'da 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bir üst mahkeme tarafından onandı.

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Dedeoğulları ailesinin evi
Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinden yedi kişi öldürülmüştüFotoğraf: Alican Uludag/DW

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında yerel mahkemenin verdiği 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi.  Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşinin yanı sıra yaşı 29 ile 42 arasında değişen beş çocuğu yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; mahkeme sanık Mehmet Altun'a "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "mala zarar vermekten" 4, "konut dokunulmazlığı ihlalinden" 4, "ruhsatsız silah bulundurmaktan" da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanığın ise "azmettirme" suçundun beraatine hükmetti. 

"Eylemin etnik boyutu bulunmuyor"

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır."

Mehmet Altun'un cezasında tahdit indirimi de uygulanmadığı belirtilen kararda, ''Meydana gelen olayın vahameti, maktul sayısı, sanığın olay sonrasında kaçması, eylemi gerçekleştirme şekli, olayın toplumda yarattığı infial, savunmalarda pişmanlığını açıkça belirtmemiş olması ve pişmanlığının mahkememizce de gözlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydırıcı olma özellikleri dikkate alınarak, sanık hakkında mahkememizce takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır" denildi.

Bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi,  Mehmet Altun hakkında, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin  verdiği kararı onadı.

DHA/JD,TY

 

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