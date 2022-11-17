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Fotoğraf: Salih Büyüksamancı/DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Dedeoğulları katliamı sanığına 7 kez müebbet hapis

2 saat önce

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet A. cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet A. (33), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme A. hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile mala zarar vermekten 4, konut dokunulmazlığı ihlalinden 4, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da azmettirme suçundan beraat kararına hükmetti. 

Avluda katletmişti

Olay, geçen yıl 30 Temmuz'da, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, yan komşusu Lütfi K.'nın kayınbiraderi Mehmet A. geldi. Bahçede aileyle konuşan A., daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Mehmet A., 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

11 kişiye iddianame düzenlendi

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet A.'nın da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu A. hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. A.'nın ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi. İddianamede; bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar A.'nın eniştesi Lütfi K. ile ablası Ayşe K., yeğeni Ali K., Yahya Ç., İbrahim K., Ramazan Ç., Ali Ç., Veli K., oğlu Ali K. ve akrabaları Ali K.nın ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

Cinayetin işlendiği evin önü
Cinayetin işlendiği evin önüFotoğraf: Salih Büyüksamancı/DHA

Reddihakim talebine ret

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu Mehmet A. SEGBİS ile katıldı. Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuksuz yargılanan eniştesi Lütfi K. ile Veli K.'nın oğlu Ali K. ise duruşmada hazır bulundu. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salondaki yerini aldı. Duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de izledi.

Mağdur avukatları, bazı tanıkların dinlenilmesi gerektiğini, sanık A.'nın telefon görüşme dökümlerini isteyerek ara karar talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik istekler olduğunu belirterek, talepleri reddetti.

Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tetikçi Mehmet A. 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Diğer sanıklar için beraat kararı verildi. Katliamın arkasında kimlerin olduğuna dair araştırılmasını istediğimiz tüm taleplerimiz red edildi" ifadelerini kullandı.

Mağdur avukatlarından Atilla Kart, "Taleplerimizi yerine getirmiyorsunuz. Görevinizi yapmıyorsunuz bu ne nedenle reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi. Mahkeme başkanı reddihakim gerekçesini 3 kez sordu, daha sonra sanık savunmasına geçti.

Sanık Mehmet A., "Diyeceğim bir şey yoktur. Avukatlarım gerekeni söyledi. Adalet yerini bulsun" dedi.

DHA/TY,EC

 

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