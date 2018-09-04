De Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: Kan gölüne engel olun

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İdlib'de olası bir "kan gölüne" engel olmak için "teknik tartışmaları aşarak" acilen görüşmeleri çağrısında bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Muhtemelen Suriye savaşındaki son büyük çarpışma olacak olan muharebeye engel olmaya çalışmalıyız" dedi. De Mistura, "İdlib meselesinin yumuşak çözümü için gerekli anahtarın" Rusya ve Türkiye'nin elinde olduğunu vurguladı.

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De Mistura, "Türk ve Rus yetkililer arasında şu ana kadar gerçekleşen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını" ifade etti. Suriye'nin topyekün bir saldırıya geçmeden önce bir çözüm bulunması için 10 Eylül'ü son tarih olarak belirlediğine ilişkin basında yer alan haberlere değinen de Mistura, durumun aciliyetine dikkat çekti. Temsilci, "Zaman hayati önem taşıyor" dedi.

Rus uçakları Salı günü, İdlib'in batısında toplam 45 hava saldırısı düzenledi. Suriye İnsan hakları Gözlemevi Rusya'nın hava saldırılarında aralarından beş çocuğun olduğu 12 insanın ölümüne sebep olduğunu belirtti. Diğer yandan Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Eylül'de Tahran'da düzenlenecek üçlü Suriye zirvesinde bir araya gelecek. Moskova'nın desteklediği Şam, yedi yıldır süren Suriye iç savaşında, Rusya ve İran'ın da desteğiyle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

AFP/BÜ,DÇÜ

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