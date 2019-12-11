 Davutoğlu′nun partisinin başvurusu tamamlandı | TÜRKİYE | DW | 12.12.2019

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TÜRKİYE

Davutoğlu'nun partisinin başvurusu tamamlandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı. Başvuruyu İçişleri Bakanlığı’na yapan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün "Yeni bir alternatif doğdu" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kurduğu yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi. Başvuruyu bakanlığa sunan heyet adına eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün açıklama yaptı.

Üstün, "Bu saat itibarıyla, daha önce de bahsettiğimiz gibi partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Buradaki alındı belgesiyle birlikte artık kurumsal hale geldik. Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdık yeni bir alternatif doğdu. Bundan sonra kuruluş çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Yarın da partimizin tanıtım toplantısı olacak. Kurucular, amblem, tüzük ve programın tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsim olarak birçok alternatif konuşuldu. Vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar, birçok ilgi var partimize, ismine, logosuna ve kurucular kurulunu inşallah yarın hep birlikte öğreneceğiz" diye konuştu.

Başvuruyu bakanlığa sunan heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski AKP milletvekilleri Feramuz Üstün ve Yeşim Karağ, eski Vali İzzettin Küçük ve AKP'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer aldı.

Reuters haber ajansına konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak partinin adının "Gelecek Partisi" olduğunu söylemişti. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Davutoğlu’nun yarın yapmayı planladığı basın toplantısında, "Partinin ilkelerini açıklayacağını ve kurucu üyeler hakkında bilgi vereceğini" aktarmıştı. 

DHA /JD, SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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