Davutoğlu’ndan "temiz siyaset" hamlesi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri olarak iktidar cephesini sıkıştıracak yeni bir hamle ile Ankara’da siyaset gündemini hareketlendirdi. Muhalefet cephesindeki güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışına kuvvetli destek veren Davutoğlu, Türkiye’de "otoriter yolsuzluğun yaygınlaştığı" tespitinden yola çıkarak "Temiz Siyaset Belgesi" hazırladı.

Kamu maliyesi ve para politikası, kamu kaynaklarının kullanımı, haksız kaynak transferi, siyasetin meşru finansmanı, kamu istihdamı ahlakı ile denetim ve hesap verilebilirlik başlıklarında Türkiye’de "siyasi ahlak reformu" öngören belgede israf, rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin konular ele alınıyor.

Davutoğlu’nun parti kurmaylarıyla birlikte "Temiz Siyaset Belgesi"ni kamuoyuna açıkladığı toplantıya CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Anavatan Partisi ve DSP de temsilci gönderdi.

Video izle 04:14 Gelecek Partisi'nden "Temiz Siyaset Hareketi"

"Otoriter yolsuzluk düzeni"

Davutoğlu, neden "Temiz Siyaset Belgesi" hazırladıklarını anlatırken Türkiye’de otoriterleşmeye bağlı olarak yolsuzluğun da arttığına ilişkin tespitlerini dile getirdi. Davutoğlu, "Siyasi iktidarın otoriter eğilimlerinin pekişmesi, bilgi üreten medya ve sivil toplum yapılarının özelde iş dünyası genelde toplum ve kamuoyu üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasına, serveti elinde bulunduran dar bir çevrenin gücünü pekiştirmesi ise medya ve sivil toplum yapılarının siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasına yol açıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanı Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra’ya Boğaziçi protestolarında "provokatör" suçlamasını yönelttiğini hatırlatan Davutoğlu, Buğra’nın kamu kaynaklarının nasıl yanlış kullanıldığını gösteren akademik çalışmalarıyla aslında siyasete ışık tuttuğunu söyledi.

Davutoğlu, Türkiye’de "kapsayıcı hukuk düzeni"ne geçmeyi şart koşan Temiz Siyaset Belgesi’nde temel olarak şeffaflığı, güvenilirliği ve devletin hesap verebilirliğini öne çıkardıklarını söyledi.

"Bu bir zihniyet devrimi"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Temiz Siyaset Belgesi’nin aslında bir "zihniyet ve ahlak dönüşümüne, devrimine" işaret ettiğini dile getirdi. Özcan, Türkiye’de merkezi yönetimin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha da hantallaştığını anlatırken, "Kamu kaynaklarının kullanımında hangi risklerle karşı karşıya geliyoruz buna bakmamız gerekiyor. İsraf, rüşvet, bütçe dışı fonlar ve varlık fonu zincirine bakmak gerekiyor. Cuma namazına 150 arabayla gitmenin o ildeki memurlar üzerinde bir etkisi var. Büyük harcamalar gerektiren harcamaları ortadan kaldıran yeni bir yöntem öneriyoruz. Bunun yapılabilmesinin kolay yolu kurumsal yapılarda sadeleşmeyi sağlamak" mesajı verdi.

"Bütçe dışı fonları kaldıracağız"

Gelecek Partisi; Temiz Siyaset Belgesi’nde mali şeffaflık da öngörüyor. "Mal bildirimlerinin alanının genişletilmesi gerekiyor. 5 yıllık yenileme süreçlerinin iki yıla indirilerek karşılaştırılması gerekir. Hediyeleşme işinden vazgeçilmesi şart" diyen Serkan Özcan, Varlık Fonu’nun da denetim dışında olduğu için kurulduğunu söyledi.

Özcan, "Türkiye’nin varlık fonu kuracak bir varlığı yoktur. Bütçe dışı fonlar denetimden kaçmak ve kaçınmak içindir. Bütçe dışı fonların hepsini kaldıracağız. Öte yandan hayatta olan hiçbir siyasetçi ismini kamu kaynakları ile yapılmış eserlere veremez. Yerel yönetimler ve şehircilik başlığına gelindiğinde iki duruma dikkat çekmek istiyorum. Karar alma ve uygulama süreçlerine milleti katmak zorundayız. Büyük ölçekli projelerde halk oylaması uygulanmalı. Yerel ve merkezi yönetim arasında çatışma istemiyoruz bu iki yönetimi tamamlayıcı olarak görüyoruz" dedi.

"Şeffaf ihaleler"

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu üyesi Feridun Bilgin, Türkiye’de ihalelerin şeffaf yapılmadığına ilişkin tespitlerinin toplumun tüm kesimlerince paylaşıldığını anlattı. Bilgin, "Kamu ihale kanunu kapsamında çok ciddi bir değişikliğe gidilerek özellikle güvenlik gibi hususlar başta olmak üzere kanun dışına alınan bütün hususların kanun kapsamına alınmasını istiyoruz. Açık ihaleler kamu ihale kanununun vazgeçilmez unsuru olmak zorundadır. Kamu ihale kurumunun internet sitesinde yayımlanmamış hiçbir ihalenin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Gelecek Partisi, parsel bazlı hiçbir imar artışına izin verilmemesini, imar artışlarının bölge bazlı yapılmasını istiyor. Temiz Siyaset Belgesi ayrıca; kamuda siyasi referansın ve mülakat sisteminin kaldırılmasını öngörüyor. Siyasetin temel tartışma konularından örtülü ödeneğin de sınırlı güvenlik alanları hariç kullanılmaması, kayıt altında tutulması ve gerektiği yerde denetlenmesini öngörüsü de Temiz Siyaset Belgesi’nde öne çıkıyor.

"Altına imzamızı atarız"

Temiz Siyaset’e en güçlü destek ana muhalefet partisi CHP’den. CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay Gelecek Partisi’nin hazırladığı belgeye "Altına imzamızı atarız" sözleriyle destek verirken, "Türkiye er geç ilk seçimlerden sonra temiz siyasetle buluşacak. Temiz siyaset için muhalefet elbette birlikte çalışacak. Burada mesele, seçimde parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlamak ve bu temiz siyaseti hayata geçirmektir. Biz buna varız" diyor.

"İsrafı ve yolsuzluğu görmüyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’na çekmek istediği Saadet Partisi’nin de Temiz Siyaset Belgesi’ne katılması dikkat çekiyor. Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Atik Akdağ, AKP’nin 19 yılı bulan uzun süreli iktidar gücünün "kontrolsüz bir şekilde büyük bir yolsuzluk alanı oluşturduğuna" vurgu yapıyor. Akdağ, "Bir de süreç içinde idareciler yaşanan hadiselerin aslında nasıl bir tahribat oluşturduğunu, kamuda nasıl bir israf ve yolsuzluk alanı yarattığını göremiyor. Türkiye ekonomik krizdeyken devleti idare edenler hiçbir tasarrufa gitmiyor. Gelecek Partisi de muhalefetin her zaman söylediklerini sistemli şekilde dile getirdi, elbette destekliyoruz" diyor.

Hilal Köylü / Ankara

Deutsche Welle Türkçe