Davutoğlu'ndan DEVA, Saadet ve DP'ye "meclis grubu" çağrısı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'ye mecliste ortak grup kurma çağrısı yaptı. Davutoğlu, bu teklifini ilgili partilere altılı masa kurulmadan yaptığını ancak kabul edilmediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'ye TBMM'de ortak grup kurma çağrısı yaptı.

Karar TV'de konuşan Davutoğlu, Millet İttifakı'nda yer alan üç partiye daha önce de bu teklifi götürdüğünü ancak kabul görmediğini söyleyerek "Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir" dedi. Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi, 14 Mayıs'taki meclis seçimlerinde TBMM'de 10 milletvekili çıkarmıştı.

Millet İttifakı'nın AKP'den rahatsız olan seçmenleri niye kendine çekemediği konusuna değinen Davutoğlu, "Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı masayı kurmadan önce arkadaşlara 'gelin ortak zemin kuralım' dedim. 'AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi mümkün değil' dedim. Ama anlatamadım. Yani sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri, fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Şimdi de buradan bir çağrıda bulunuyorum. Özellikle bu üç parti yetkililerine. Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Üç parti, hatta Demokrat Parti'yle. Birlikte grup kurmak bir zarurettir" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, bunun ne şekilde gerçekleşebileceği sorusunu ise "Onun formülleri bulunur. Biz çalıştık. Ya ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Yani evet. Orada ben de suçlayamıyorum seçmeni. Alışmadığı bir yere gidip vuramıyor işte. Ve ben bunu söyledim" diye yanıtladı.

DW/BK,EC